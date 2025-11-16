Tribunal Electoral confirma candidatura de Jorge Herrera, podrá correr por la presidencia del panameñismo

La decisión, incluida en el edicto publicado este domingo 16 de noviembre, rechaza la impugnación presentada por el abogado y miembro del partido, Rodrigo Esquivel, quien alegaba que la lista de Herrera violaba el artículo 373 del Código Electoral, que exige que cada candidato principal tenga un suplente del género opuesto.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Edicto 29-2025-S.G. emitido por el Tribunal Electoral confirmó que la nómina del diputado Jorge Herrera, aspirante a la presidencia del colectivo, cumple con las normas de paridad de género establecidas en el Código Electoral, por lo que podrá competir en la convención nacional del partido Panameñista del próximo 23 de noviembre.

La decisión, incluida en el edicto publicado este domingo 16 de noviembre, rechaza el recurso de apelación presentado por el abogado y miembro del partido, Rodrigo Esquivel, en contra de la Resolución N.º 35-2025-J4AE del 4 de noviembre de 2025, que resolvió no acceder a la pretensión de declarar la nulidad de las postulaciones de la nómina de Herrera, identificada como lista N.º 2, de directores nacionales, principales y suplentes, encabezada por Iraida Graell.

Esquivel alegaba que la lista de Herrera violaba el artículo 373 del Código Electoral, que exige que cada candidato principal tenga un suplente del género opuesto. El reclamo también hacía referencia al Decreto 19 de 2022, que refuerza ese principio para todos los cargos de elección interna. En el documento, también se indica que el magistrado ponente era Narciso J. Arellano Moreno.

"Resuelven: Confirmar en todas sus partes la Resolución N° 35-2025-J4AE de 4 de noviembre de 2025, emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo Electoral, que resolvió no acceder a la pretensión de declarar la nulidad de las postulaciones de la nómina descrita como lista N°2 de directores nacionales, principales y suplentes, encabezada por Iraida Graell, promovida mediante demanda de impugnación presentada por el licenciado Rodrigo Esquivel K., en su condición de miembro del Partido Panameñista", es parte de lo indicado en el documento.

La decisión tiene como fundamento legal los artículos 372, 373, 670 y 671 del Código Electoral; Estatuto del Partido Panameñista y reglamento de elecciones aprobado mediante Resolución n.°43-DNOE de 15 de septiembre de 2025, de la Dirección Nacional de Organización Electoral.

Fuentes del Comité Nacional de Elecciones (CNE) indicaron en octubre a este medio que el fallo sería divulgado por el Tribunal Electoral como parte del proceso formal previo a la convención, en la que se escogerá una nueva directiva provisional para un periodo de entre 14 y 15 meses, hasta la reorganización definitiva del partido en 2027.

El equipo de campaña del también presidente de la Asamblea Nacional había asegurado anteriormente que la impugnación se sustentó en una versión de la nómina “que no correspondía a la lista oficial presentada ante el Comité Nacional de Elecciones”.

En un comunicado interno, agregaron que esa versión “fue alterada sin autorización del pleno del CNE y sin cumplir los requisitos de forma y fondo establecidos en el Reglamento de Elecciones, especialmente en cuanto a plazos, documentación y validación oficial”. Jorge Herrera disputará la presidencia del Panameñista con el empresario Carlos Raúl Piad, en un proceso que ha sido presentado como un intento de reestructurar al partido tras los resultados electorales de 2024.