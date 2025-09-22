Ordenan detención provisional para implicado en accidente de tránsito en Coclé

El Tribunal ordenó la aplicación de la medida cautelar de detención provisional contra un hombre imputado por la presunta comisión del delito de homicidio culposo agravado. El procesado deberá cumplir la medida en un centro penitenciario de la provincia.

Penonomé, Coclé/El Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial revocó la decisión emitida el pasado 9 de septiembre por un juez de garantías de la provincia de Coclé, luego que se acogiera al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.

Según informó el Órgano Judicial, con esta decisión el Tribunal ordenó la aplicación de la medida cautelar de detención provisional contra un hombre imputado por la presunta comisión del delito de homicidio culposo agravado. El procesado deberá cumplir la medida en un centro penitenciario de la provincia.

La entidad indicó que la resolución se fundamentó en la naturaleza y forma de ejecución de los hechos investigados, relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la investigación, una prueba de alcoholemia realizada al imputado arrojó un resultado superior al rango permitido. El incidente dejó como saldo la muerte de una persona y otra herida.

Durante la audiencia se registró un salvamento de voto por parte de uno de los magistrados integrantes del Tribunal. En la audiencia participaron el fiscal Arnulfo Salazar Ortiz en representación del Ministerio Público; el abogado Feliciano Sanjur como querellante; y el defensor público Ivar Candelaria, quien asumió la representación legal del imputado.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 7 de septiembre, en el puente sobre el río Sagrejá, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé. En el lugar, una colisión entre dos vehículos sedán provocó que uno de ellos se incendiara tras el impacto, dejando atrapado a uno de sus ocupantes, quien falleció calcinado en el lugar.