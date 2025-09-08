Accidente de tránsito deja una víctima fatal y 7 heridos en Penonomé

Coclé- Penonomé/7 personas heridas y una víctima fatal fue el resultado de un accidente que se produjo durante la madrugada de este lunes cuando los conductores de dos vehículos colisionaron violentamente en la vía principal del puente sobre el río Sagrejá en el corregimiento de Toabré, al norte del distrito de Penonomé.

Se conoció que uno de los ocupantes murió calcinado dentro de uno de los vehículos involucrados en el accidente que, luego del choque, se incendió. El personal del Cuerpo de Bomberos de la provincia de Coclé, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social se acercaron al lugar del accidente a brindar los primeros auxilios tras recibir la llamada de emergencia.

Luego de las distintas maniobras del personal de emergencias, el acompañante de la víctima pudo salir del vehículo y fue trasladada a recibir atención médica.

El personal del Cuerpo de Bomberos indicó que de los 7 heridos, 5 se mantienen estables luego de ser examinadas y enviadas al Hospital Aquilino Tejeira en Penonomé y las otras 2 personas, debido a su estado grave, fueron enviadas al Hospital Rafael Estévez en Aguadulce.

La Dirección de Operaciones de Tránsito y el Ministerio Público se acercaron al lugar para dar inicio a las investigaciones de las causas del accidente que eleva a 15 las estadísticas de víctimas.

Las fuertes lluvias de la temporada, el área montañosa del lugar y la neblina que se registra durante la madrugada en la provincia de Coclé son factores que, sumados a la poca precaución, pueden ser motivos de accidentes de tránsito. Es por esto que las autoridades recomiendan: Usar el cinturón de seguridad, evitar consumir bebidas alcohólicas mientras se conduce, no usar el teléfono celular, verificar las condiciones mecánicas del vehículo y manejar con precaución tomando en cuenta el pronóstico del tiempo.

Con información de Nataly Reyes