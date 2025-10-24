TE aclara que solo supervisan proceso de recolección de firmas para constituyente, no lo impulsa

El grupo, liderado por José Luis Galloway, ya cuenta con la autorización del Tribunal Electoral, la cual fue publicada el pasado 18 de agosto, a través del Boletín 5880-B.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras el inicio de la recolección de firmas por un grupo ciudadano para impulsar una constituyente con el propósito de reformar la Constitución, el Tribunal Electoral aclaró que, como lo ordena la Constitución de la República, tiene el deber de poner a disposición de los ciudadanos las facilidades en un proceso como este.

Sin embargo, el magistrado Alfredo Juncá aclaró que la institución es neutral y su rol es el de supervisar, no de impulsar el proceso.

"Realmente, el empuje son los ciudadanos. No es una actividad del Tribunal Electoral", subrayó.

El grupo, liderado por José Luis Galloway, ya cuenta con la autorización del Tribunal Electoral, la cual fue publicada el pasado 18 de agosto, a través del Boletín 5880-B.

Los proponentes argumentan que una constituyente permitiría renovar las bases institucionales del país, estableciendo reglas más claras y justas que fortalezcan la democracia, promuevan una mayor participación ciudadana y limiten los excesos del poder político.

El movimiento deberá recabar aproximadamente 620,227 firmas de apoyo, equivalentes al 20 % del Registro Electoral al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. Para ello, quienes deseen respaldar la iniciativa deberán acudir a las oficinas del Tribunal Electoral a plasmar su firma.

