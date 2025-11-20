TE acompañará elecciones internas del CEN del PRD este domingo

El Directorio Nacional Extraordinario se realizará este domingo 23 de noviembre con apoyo técnico, legal y logístico del Tribunal Electoral.

Panamá/El Partido Revolucionario Democrático (PRD) celebrará este domingo 23 de noviembre de 2025 su Directorio Nacional Extraordinario, en el hotel The Westin Playa Bonita, ubicado en Veracruz. En esta jornada se elegirán cinco cargos vacantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con el acompañamiento técnico y logístico del Tribunal Electoral (TE).

El apoyo brindado por el TE incluye la capacitación del personal encargado del proceso, así como el diseño e impresión de los documentos electorales. Además, el Tribunal ofrecerá asesoría técnico-legal durante el evento, y tendrá la responsabilidad de desarrollar el proceso de acreditación y certificar el quórum de los directores nacionales.

La Comisión Nacional de Elecciones del PRD será la instancia encargada de dirigir el proceso eleccionario, conforme a lo establecido en los estatutos internos del partido.

Para esta votación se han habilitado diez mesas de acreditación, diez mesas de votación y una mesa de Junta de Escrutinio. Los cargos a elegir son: primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario, todos sin suplentes.