Más del 90% de menores en Panamá tienen cédula juvenil: ¿qué trámites y beneficios permite?

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de un millón 324 mil 005 menores de edad residen en Panamá, y de ellos, el 91% ya cuenta con su documento de identidad juvenil, según un informe presentado por el Tribunal Electoral (TE) este martes 23 de septiembre con datos actualizados hasta marzo de 2025.

El director nacional de Cedulación, Gilberto Estrada De Icaza, precisó que el mismo informe revela que el 98% de los menores entre 7 y 17 años poseen su documento de identidad personal.

La entidad explicó que la cédula juvenil tiene una vigencia de cinco años y, una vez vencida, los padres deben acudir a la sede más cercana del TE para renovarla de manera gratuita.

Agregaron que la Ley 68 de 2015, en su artículo 16, establece que este documento permite a los jóvenes tramitar permisos de conducir, salir del país, realizar operaciones bancarias propias de menores de edad, así como cumplir con cualquier otro trámite en el que deban acreditar su identidad.

El artículo 14 de la misma norma dispone que los padres están obligados a tramitar la cédula juvenil para todos sus hijos menores de edad, mientras que, a partir de los 12 años, los adolescentes deben portar su documento de identidad personal.

Puntualizaron que este documento también es indispensable para identificarse ante las autoridades, matricularse y asistir a cualquier centro educativo oficial o particular del país.