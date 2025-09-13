Revocatoria: Tribunal Electoral autoriza firmas contra la representante Raquel Murillo en Arraiján

De acuerdo con la normativa, el proceso exige la recolección de un número equivalente al 30 % de los electores habilitados en el corregimiento , lo que en este caso representa 2,418 firmas válidas .

Arraiján, Panamá Oeste/El Tribunal Electoral oficializó el inicio de la recolección de firmas de respaldo para la solicitud de revocatoria de mandato presentada contra Raquel del Carmen Murillo Godoy, representante del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

La resolución, publicada en el Boletín Electoral 5894-A, autoriza a Katerine Torres a iniciar tanto la recolección de firmas como la capacitación electoral.

De acuerdo con la normativa, el proceso exige la recolección de un número equivalente al 30 % de los electores habilitados en el corregimiento, lo que en este caso representa 2,418 firmas válidas. Solo si se alcanza ese umbral, el Tribunal Electoral podrá avanzar en la validación y eventual convocatoria de la consulta ciudadana.

Murillo Godoy fue electa por la libre postulación en el circuito 13-1. Su caso se suma al creciente interés ciudadano en la figura de la revocatoria como mecanismo de control político.

A la fecha, el Tribunal Electoral ha recibido unas 12 solicitudes de revocatoria de mandato en todo el país, de las cuales con sta cuatro ya han sido activadas, es decir, cuentan con autorización para iniciar la recolección de firmas. Se trata de:

Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján

Oliver Ríos, vicealcalde de Arraiján

Olga Paulette Thomas, diputada del circuito 8-3

Cabe señalar, que el proceso de recolección de firmas se enmarca dentro de las nuevas disposiciones establecidas en el Decreto No. 8 de julio de 2025, el cual actualiza las reglas para las solicitudes de revocatoria de mandato. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la obligación de que los firmantes acudan personalmente a una oficina regional del Tribunal Electoral, acompañados por los responsables de la iniciativa ciudadana, para garantizar la autenticidad del respaldo ciudadano.