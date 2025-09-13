TVN Media dijo presente en Relevos por la Vida 2025 de Fanlyc

Ciudad de Panamá/La Cinta Costera 3 se convirtió este sábado en escenario de solidaridad con la realización del Relevo por la Vida 2025 de Fanlyc, una caminata de 24 horas que busca apoyar a niños que enfrentan la lucha contra el cáncer y la leucemia.

Un año más, TVN Media dijo presente en esta noble causa, acompañada de su ahijada Ana Sofía García Quintero, quien realizó el recorrido junto a talentos, personal y voluntariado de la televisora. Desde la tarde, la empresa montó tarima con presentaciones de programas como Hecho en Panamá y Canta Conmigo, además de artistas invitados que animaron la jornada.

Te puede interesar: TVN Media reconocido por apoyo a Relevo por la Vida

El evento, que se extenderá hasta el domingo, permite a familias, empresas y organizaciones sumarse al recorrido en la Cinta Costera 3, donde cada vuelta cuenta como un aporte para respaldar a los niños beneficiados por la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc).

“Estamos muy contentos de participar un año más. Esta es una fiesta de vida en la que todos pueden venir a caminar, correr, hacer ejercicio y apoyar a quienes más lo necesitan”, destacó personal de TVN Media durante la caminata.

Además de la participación de medios de comunicación, también se sumaron estamentos de seguridad, empresas privadas y miles de ciudadanos, quienes disfrutaron de música, bailes, premios y la energía de voluntarios y familias comprometidas con la causa.

El Relevo por la Vida de Fanlyc es considerado una de las actividades benéficas más importantes del país, con 24 horas continuas de caminata que simbolizan esperanza y acompañamiento para niños que cada día enfrentan tratamientos contra el cáncer.

Con información de Meredith Serracín