Familiares y compañeros dan el último adiós a Yesenia González, víctima del accidente en Chepo

Panamá/Entre lágrimas, cantos y oraciones, familiares, amigos y compañeros de colegio dieron el último adiós a Yesenia González, la joven de 15 años que perdió la vida en el accidente de bus en Chepo, un hecho que conmocionó al país la semana pasada.

La iglesia donde se realizó la misa fúnebre estuvo abarrotada de personas que acudieron a despedir a la estudiante, recordada por su alegría, su fe y su entrega a la música. Yesenia era capitana de la banda estudiantil de su colegio, agrupación que le rindió un homenaje especial organizando una calle de honor en su memoria.

“Aunque no esté presente, su espíritu nos acompaña”

Compañeros de Yesenia compartieron emotivas palabras al recordar a la joven, quien soñaba con participar en las celebraciones patrias del mes de noviembre.

Con mucha alegría, sonrisa siempre, alegre… Vamos a seguir tocando la banda con mucha felicidad. El mes de noviembre está cerca, así que lo haremos por ella, como si estuviera con nosotros”, expresó una de sus compañeras.

“Nos vamos a preparar superbien y, aunque no esté con nosotras presencialmente, su espíritu nos acompaña”, agregó otra integrante de la banda. Otros jóvenes recordaron la cercanía y el apoyo que Yesenia ofrecía a quienes la rodeaban.

Ella me apoyaba mucho y me decía que iba a seguir adelante en la vida. Ahora estoy muy triste porque se haya ido, pero sé que está arriba en el cielo, porque era una sierva de Dios”, dijo conmovida una estudiante.

“En séptimo, la primera persona con la que hablé fue con ella. Era muy amable. Todos la vamos a extrañar mucho”, comentó otro de sus compañeros.

La banda escolar anunció que durante las celebraciones de noviembre rendirán un homenaje a Yesenia en cada presentación, como símbolo de cariño y gratitud por el liderazgo que ejerció.

Durante estas fiestas patrias no solo rendiremos honor a la patria, sino también a Yesenia, porque era una joven que lo entregaba absolutamente todo en cada práctica”, señalaron.

Tras la ceremonia religiosa, el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio del distrito de Chepo, donde familiares y amigos le dieron el último adiós a una adolescente con grandes sueños y un futuro prometedor, truncado lamentablemente por el accidente.

Con información de Jessica Román.