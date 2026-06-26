Unidad Oncológica de Bugaba avanza en un 43% y será entregada a finales de 2026

La obra evitará que pacientes de Chiriquí y provincias cercanas deban trasladarse a la capital para recibir tratamientos especializados de radioterapia y medicina nuclear.

Pacientes con cáncer de Chiriquí y provincias cercanas podrán recibir radioterapia y medicina nuclear sin trasladarse a la capital en la nueva Unidad Oncológica del Hospital de Bugaba, que avanza en un 43% y será entregada a finales de este año, según constató el presidente José Raúl Mulino durante una inspección este miércoles.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, lideró este miércoles un recorrido de inspección por los trabajos de construcción de esta nueva Unidad de Oncología y Medicina Nuclear del Hospital José Félix Espinoza, en el distrito de Bugaba, Chiriquí. La obra registra actualmente un avance físico del 43% y se espera su entrega a finales de este año.

Acompañado por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y otros ministros de Estado, el mandatario constató que el proyecto se levanta sobre un lote de casi dos hectáreas (1 ha con 7,841.85 m²), contiguo a la estructura hospitalaria actual.

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Capacidad para 45 pacientes simultáneos

El nuevo módulo albergará las unidades de Radioterapia y Medicina Nuclear, diseñadas con capacidad para atender simultáneamente a 45 personas. La infraestructura técnica contempla cuarto eléctrico, cuarto de bombas, planta eléctrica propia, área de chillers, tanque de agua potable y cuarto de desechos especializados.

El proyecto genera actualmente 287 empleos directos e indirectos en la región, consolidándose también como un motor económico para Chiriquí.

Complementa servicios del Hospital de Bugaba

La nueva unidad oncológica complementará los servicios que ya ofrece el Hospital José Félix Espinoza, inaugurado por el presidente Mulino el 25 de noviembre de 2025, el cual ya dispone de una sala de quimioterapia equipada con 15 sillones para el tratamiento ambulatorio. El hospital beneficia actualmente a más de 171 mil personas de la región occidental del país.

Proyecto Nacional Integrado de Atención del Cáncer

La unidad de Bugaba forma parte del Proyecto Nacional Integrado de Atención del Cáncer, liderado por el Gobierno Nacional a través del Minsa, en alianza con la CSS y el ION desde inicios de 2025, con el respaldo del sector privado, organismos internacionales y asociaciones de pacientes.

La red oncológica nacional también contempla el Hospital Cancerológico en la Ciudad de la Salud, la sala de cuidados paliativos del Instituto Oncológico Nacional, un edificio de 9 pisos para la consulta externa del ION, salas de oncología en Los Santos y Veraguas, y la habilitación de la sala de oncología del Hospital Nicolás A. Solano en La Chorrera.

La construcción de la Unidad Oncológica de Bugaba inició en enero de 2026 y su entrega está proyectada para finales de este mismo año.