Unión de Aviadores Comerciales rechaza posible traslado del aeropuerto de Albrook

Ciudad de Panamá/La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac) manifestó su preocupación ante los rumores sobre un eventual traslado del aeropuerto Marcos A. Gelabert de Albrook hacia Panamá Pacífico, como parte de los planes para la construcción del tren Panamá–David-Frontera.

La organización destacó que el aeropuerto de Albrook es la segunda terminal aérea más importante del país, generando alrededor de 3 millones de dólares anuales a través de su operación.

En esta terminal funcionan 21 empresas de vuelos chárter y cuatro escuelas de aviación, que forman a nuevos pilotos panameños. Además, más de 300 aviadores nacionales trabajan directamente en el aeropuerto, junto a unas 1,500 personas que dependen de manera directa e indirecta de las operaciones.

La Unpac subrayó que la terminal aérea de Albrook no solo cumple un rol económico, sino también estratégico. Su cercanía al centro de la ciudad facilita el traslado rápido de pacientes en emergencias, la movilización de pasajeros y carga, y aporta al turismo nacional e internacional al conectar con servicios dentro de la capital.

Propuesta alternativa de ubicación

Ante el debate sobre la construcción del ferrocarril, los pilotos aseguraron que no es viable trasladar el aeropuerto Marcos A. Gelabert a Panamá Pacífico, ya que esto afectaría gravemente la aviación general y al sector turístico.

Como alternativa, la UNPAC sugirió aprovechar los terrenos ubicados detrás de la Policía Nacional, donde antes funcionaban oficinas de la Autoridad de Aduanas y del Ministerio de Obras Públicas, para la instalación de la terminal central del tren.

El gremio reiteró su disposición a aportar en el desarrollo de la megaobra ferroviaria, pero insistió en que el progreso del país no debe significar el desplazamiento de sectores económicos ya consolidados como la aviación.