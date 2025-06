Eduardo Flores no se reelegirá; invita al contralor a conversar sobre las necesidades de la UP

Eduardo Flores confirmó que no buscará la reelección en su cargo. Tras finalizar su período, regresará a su cátedra de física, sin aceptar puestos de vicerrector o director, para dedicarse a la enseñanza y la investigación. Eduardo Flores no se reeligirá; invita al contralor a conversar sobre las necesidades de la Universidad de Panamá

Una profunda controversia se ha desatado en las últimas semanas entre la Contraloría General de la República y la Universidad de Panamá (UP), impactando gravemente la operatividad de la máxima casa de estudios. A pesar de que la Contraloría anunció ayer el aval para la compra de insumos para las cafeterías universitarias, el rector Eduardo Flores reveló que este es solo el primero de más de 2,000 trámites pendientes de refrendo, que mantienen a la universidad en un "limbo" administrativo y financiero.

El rector Flores expresó su deseo de un encuentro directo con el contralor general: "Yo creo que es necesario que el contralor y mi persona nos sentemos a conversar sobre las necesidades de la universidad, el papel que ella juega y cómo, a través de la Contraloría nos puede ayudar a tener una mejor gestión". Aseguró haber solicitado este diálogo, pero aún no ha obtenido respuesta.

Cafeterías

Si bien la aprobación para las cafeterías es una buena noticia, Flores enfatizó que la problemática abarca mucho más. "Los trámites que tenemos pendientes en Contraloría ascienden a más de 2,000 trámites, no solamente del campus, sino de los centros regionales", puntualizó. Ejemplificó la situación del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, que tiene más de 60 trámites pendientes, impidiendo incluso la compra de una simple batería para una computadora, lo que afecta directamente la calidad de la educación superior en esa provincia.

La paralización de refrendos también está impactando servicios vitales: el Instituto Especializado de Análisis enfrenta demoras en el análisis de medicamentos por falta de insumos y la Clínica Veterinaria de Corozal se está quedando sin provisiones. Incluso el mantenimiento básico de las instalaciones se ve comprometido, lo que el rector vinculó directamente con la falta de refrendo de fondos específicos para ese rubro, refutando las críticas del contralor sobre el deterioro de la infraestructura.

Además, proyectos de investigación con fondos internacionales o de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), así como el pago a profesores visitantes, están suspendidos, ya que todo debe pasar por el refrendo de la Contraloría.

Respuestas a las acusaciones del contralor

Flores también respondió a las demandas del contralor sobre la rendición de cuentas y señalamientos como el deterioro de infraestructuras, el uso indebido de bienes estatales y la existencia de estructuras clientelares o nepotismo.

Sobre el deterioro, explicó que se debe a presupuestos de mantenimiento insuficientes durante décadas. "Si usted necesita medio millón de dólares para darle mantenimiento a la infraestructura, pero en los últimos 25 años, en vez de 20 millones o se le da la mitad, significa que usted va a poder darle mantenimiento a la mitad y va a tener la mitad que se continúa deteriorando", argumentó. En cuanto al presupuesto, afirmó que está "bien direccionado" y que no se pueden usar fondos de mantenimiento para contratar personal. Añadió que, de 2018 a 2024, la universidad no recibió fondos centrales para investigación, todo provino de autogestión.

Respecto a las auditorías, el rector señaló que las realizadas hasta ahora no han encontrado nada, y reiteró la disposición de la UP a colaborar con una gestión transparente. La universidad no ha recibido solicitudes de listas de estudiantes con más de 10 años en la institución, pero está dispuesta a suministrarlas si se piden.

Rol de la universidad

Flores detalló que el presupuesto actual de la universidad ronda los 350 millones de dólares.

"El presupuesto se ha mantenido más o menos no estable", indicó Flores, subrayando la magnitud de la institución. "Hay que recordar que la Universidad de Panamá tiene 90,000 estudiantes. Si usted divide el presupuesto entre el número de estudiantes, estamos entre las universidades públicas donde los estudiantes salen más baratos", afirmó el rector.

Además, enfatizó que la UP es mucho más que una universidad, pues ofrece otros servicios al país. Entre las funciones adicionales que cumple la institución, mencionó:

• Monitoreo ambiental: Supervisión de sismos y radiaciones ultravioletas.

• Investigación y referencia científica: Centro de referencia nacional para botánica, vertebrados e invertebrados.

• Asesorías especializadas: El departamento de zoología brinda asesoría al aeropuerto para el control de aves, minimizando riesgos para las operaciones aéreas.

• Contribución agrícola: La universidad produce semillas de arroz que son utilizadas por el 25% de los productores agrícolas del país.

"Por eso es que el presupuesto también va a ido a esos lugares", acotó el rector, resaltando cómo los fondos se distribuyen para sostener no solo la formación académica, sino también estas cruciales contribuciones al desarrollo y la ciencia del país.

Menú de 50 centavos

Eduardo Flores fue enfático en que, mientras sea rector, el precio del menú de 50 centavos en la cafetería no cambiará. "Si no hubiera sido por ese menú a 50 centavos, yo no hubiera sido doctor en física en este momento", afirmó, subrayando su importancia para miles de estudiantes que dependen de él para cubrir sus necesidades alimenticias.

Sobre los estudiantes con más de 10 años en la UP, explicó que un porcentaje significativo de ellos estudian y trabajan, haciendo sus carreras paulatinamente. Destacó casos de egresados que, pese a tardar más de una década en graduarse, alcanzaron posiciones relevantes como embajadores o diputados. La UP no tiene actualmente restricciones de tiempo para la duración de la carrera de un estudiante, y recordó el caso de un periodista que se graduó a los 83 años.

También señaló casos de estudiantes que primero estudian Medicina y luego Comunicación Social o Comunicación Social y luego Ciencias Políticas y no se les pueden cerrar las puertas porque son personas que producen a la sociedad.

Retorno a clases presenciales y seguridad en el campus

Desde este lunes, la Universidad de Panamá ha retomado la presencialidad al 100% en todas sus facultades, tras un período de virtualidad parcial en algunas y presencialidad total en otras (como Administración de Empresas, Bellas Artes, Psicología y Veterinaria).

En materia de seguridad, el rector informó que se están implementando medidas restrictivas en la entrada, solicitando carné estudiantil o recibo de matrícula, así como identificación al personal administrativo y profesores, para evitar la infiltración de personas ajenas a la institución.

Reflexión sobre el año escolar, reelección y colaboración con Meduca

Como educador, el rector Flores expresó su desacuerdo con sacrificar a los estudiantes por una reivindicación por muy justa que sea. Instó a los educadores a buscar otros mecanismos, siempre a través del diálogo, para no perjudicar a los alumnos.

Finalmente, el rector confirmó que no buscará la reelección en su cargo. Tras finalizar su período, regresará a su cátedra de física, sin aceptar puestos de vicerrector o director, para dedicarse a la enseñanza y la investigación.

Sobre la posible colaboración con el Ministerio de Educación para el reforzamiento de estudiantes que perdieron el primer trimestre, Flores indicó que están pendientes de firmar un acuerdo con la ministra Lucy Molinar.

“Sí, nosotros estamos pendientes de firmar un acuerdo con la ministra para, en función de nuestras posibilidades, poder colaborar también en ese sentido”, puntualizó.