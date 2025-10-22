Universidad de Panamá operará con menos fondos en 2026; rector advierte que centros regionales serán los más afectados

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores explicó que, aunque la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un ajuste adicional de 33 millones de dólares al monto originalmente propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto final para la UP se mantiene por debajo de las necesidades reales de la institución.

Ciudad de Panamá, Panamá/El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, advirtió que los recortes presupuestarios aprobados para el año 2026 afectarán la capacidad operativa de la principal casa de estudios del país, sobre todo en materia de contratación de docentes, modernización de laboratorios y construcción de nuevas aulas.

Flores explicó que, aunque la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un ajuste adicional de 33 millones de dólares al monto originalmente propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto final para la UP se mantiene por debajo de las necesidades reales de la institución.

El rector detalló que, en un principio, el recorte era de 77 millones de dólares respecto al año 2025. Con el ajuste aprobado, el presupuesto para 2026 quedará alrededor de 295 millones, mientras que este año fue de 315 millones de dólares. Según Flores, esta reducción obligará a limitar el ingreso de nuevos estudiantes, ante la imposibilidad de contratar más profesores y adecuar infraestructuras en los centros regionales.

Indicó que más del 50 % de la matrícula universitaria se encuentra en los centros regionales, por lo que el impacto será significativo. El rector también señaló que la universidad mantiene alrededor de 200 docentes contratados con fondos de autogestión, dado que los recursos asignados por el Estado no cubren la demanda docente. Sin embargo, aclaró que más de $10 millones generados por autogestión no pueden ser utilizados dado que no están incluidos en el presupuesto oficial.

“Tendría que cambiarse una nueva legislación donde dice que los fondos generados por autogestión de las universidades públicas podrán ser utilizados, aunque no estén en el presupuesto. Pero la pregunta es, ¿para qué generamos autogestión en las universidades? millones de dólares en autogestión, si después no lo podemos usar porque no aparece en el presupuesto. Creo que debería motivarse que las universidades cada vez seamos más autosostenibles”, dijo Flores.

Centros regionales con mayor afectación

El rector mencionó que los centros regionales de Panamá Oeste, Colón, San Miguelito, Coclé, Azuero y Bocas del Toro son los más afectados, debido al rápido crecimiento de su matrícula. Señaló que los profesores tendrán que atender más estudiantes por salón, lo que repercute negativamente en los indicadores de calidad y en los rankings internacionales.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, Flores destacó que la casa de estudios superiores mantiene su liderazgo a nivel nacional y regional. Sostuvo que los rankings son útiles para medirlos y mejorar. Cada uno evalúa métricas distintas, y eso les permite identificar en qué áreas deben fortalecer la gestión académica e investigativa.

Sobre las declaraciones del presidente de la República respecto a la construcción de dormitorios en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el rector aclaró que la UP siempre ha mostrado interés en desarrollar su propia ciudad universitaria y que incluso presentó por escrito una propuesta para trasladar allí las facultades de Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología y Veterinaria, así como el Instituto Especializado de Análisis.

No obstante, la institución mantiene su decisión de preservar el campus central por su valor histórico y logístico. Explicó que en el campus se atienden diariamente a unos 50 mil estudiantes por lo que, trasladar toda esa población a un área como la Ciudad de la Salud, sería inviable por falta de transporte público y conexión al Metro de Panamá.

Agregó que los terrenos de la universidad son considerados patrimonio nacional, recordando que su ubicación fue elegida por el fundador Octavio Méndez Pereira como símbolo del conocimiento y la autonomía universitaria.

Nuevo libro

Durante la entrevista, el rector también presentó la obra “1,700 preguntas sobre la historia nacional”, elaborada por un equipo de 26 académicos de diversas disciplinas. El libro aborda cuatro periodos históricos: la era precolombina, la época colonial, la unión a Colombia y la etapa republicana.

Entre las curiosidades que recopila el texto, Flores destacó que Panamá fue el primer país de América Latina en aprobar por ley la jornada laboral de ocho horas y que en la Luna existe un mensaje de Panamá enviado durante la misión Apolo 11.

La obra, de 706 páginas, será presentada este miércoles 22 de octubre en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, con un costo inicial de 20 dólares.