Más de 300 profesionales se gradúan de la Udelas en Chiriquí

Los nuevos profesionales se especializan en campos como ciencias médicas, clínicas, salud pública, educación social, desarrollo humano y pedagogía.

Más de 300 profesionales se gradúan de la Universidad Especializada de Las Américas (Udelas) en Chiriquí.
David, Chiriquí/La Universidad Especializada de Las Américas (Udelas), extensión de Chiriquí, celebró la graduación solemne de la Promoción 2024-2025, en un acto que reunió a 311 estudiantes que recibieron títulos de licenciatura, postgrado y maestría en diversas áreas del conocimiento.

Se pudo conocer parte de la oferta académica del centro incluye carreras como Ciencias de la Enfermería, Investigación Criminal y Seguridad, Psicopedagogía, Terapia Respiratoria, Fisioterapia, Tecnología Médica, Educación Especial, Orientación Educativa, Urgencias Médicas y Desastres, y Docencia en Inglés, entre otras.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento a Deibys González Guevara, estudiante de la Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, quien obtuvo el mayor índice académico de la promoción.

En el evento estuvieron presentes autoridades universitarias, docentes y familiares que acompañaron a los graduandos en este logro académico.

Provincia de Chiriquí Universidad de las Américas (Udelas) graduaciones
