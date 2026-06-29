Universidad de Panamá inicia proceso de admisión para el año 2027

Ciudad de Panamá/La Universidad de Panamá dará inicio este martes 30 de junio al proceso de admisión correspondiente al año académico 2027, dirigido a los estudiantes interesados en ingresar a esta casa de estudios superiores.

Los aspirantes deberán realizar su inscripción de manera virtual a través de la plataforma oficial de la Universidad de Panamá, ingresando a www.up.ac.pa y seleccionando el afiche de admisión.

La directora general de admisión, Nereida Herrera, explicó que el proceso contará con tres fases y que, en su mayoría, se desarrollará de forma digital.

“El proceso en sus tres fases es virtual para la mayoría de las unidades académicas, la entrega de documentos y todo será virtual. La primera fase será la de inscripción, que inicia el 30 de junio hasta el 30 de septiembre”, indicó Herrera.

Entre los requisitos para los estudiantes panameños se encuentran:

Boletín o créditos de 10º y 11º

Foto tamaño carnet

Cédula o cédula juvenil (adelante y atrás)

$30.00

Sobre este último requisito, Herrera aclaró que el pago deberá realizarse únicamente después de que la unidad académica valide que la documentación entregada está correcta.

“Esos $30 los pagan luego de que la universidad académica dé el visto bueno de que todo está en orden. Antes de eso se les envía un recibo, indicando que está todo en orden y que pueden proceder al pago, antes de eso no”, señaló.

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En el caso de los estudiantes extranjeros, los requisitos incluyen presentar el pasaporte vigente y contar con una certificación emitida por la universidad que les permita ingresar al sistema de admisión.

La segunda fase del proceso corresponde a la aplicación de pruebas. Esta etapa iniciará con la prueba psicológica dirigida únicamente a los aspirantes de la Facultad de Arquitectura, la cual se desarrollará desde el lunes 20 de julio hasta el jueves 26 de noviembre de 2026.

Posteriormente, los estudiantes deberán realizar la prueba de capacidad académica, programada del 17 al 24 de octubre de 2026, mientras que la prueba de conocimientos generales se aplicará del 14 al 21 de noviembre de 2026.

La Universidad de Panamá reiteró a los interesados la importancia de cumplir con las fechas establecidas y completar correctamente el proceso de inscripción para continuar con las siguientes etapas de admisión.

Con información de Jessica Román.