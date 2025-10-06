Universidad Tecnológica de Panamá gradúa a 305 nuevos profesionales en su promoción 2024.

Desde su fundación en 1981 hasta octubre de 2025, la UTP ha graduado a más de 90,000 profesionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) celebró esta semana la graduación de 305 estudiantes de la promoción 2024, quienes culminaron sus estudios en distintos niveles académicos, desde carreras técnicas hasta licenciaturas, maestrías y doctorados.

Los nuevos profesionales pertenecen a las facultades de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas Computacionales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica y Ciencias y Tecnología, informó la institución.

La rectora de la UTP, Dra. Ángela Laguna Caicedo, destacó que, con esta promoción, la casa de estudios ha entregado al país más de 5,700 profesionales. “Nuestros egresados, con sus conocimientos y capacidades, contribuyen al engrandecimiento de la nación y al desarrollo sostenible en áreas estratégicas como la ingeniería y la tecnología”, expresó.

Laguna subrayó que la misión de la universidad está alineada con las tendencias de las economías emergentes y de las ya consolidadas, que apuestan a la tecnología y la innovación como motores del crecimiento. Desde su fundación en 1981 hasta octubre de 2025, la UTP ha graduado a más de 90,000 profesionales.