Vecinos en Bugaba piden que el Minsa explique manejo de aguas residuales del nuevo hospital

Los vecinos, que viven a orillas del río, indicaron que durante la construcción del hospital se les prometió que la obra no afectaría directamente a la comunidad.

Bugaba, Chiriquí/Los residentes del sector Los Guayacanes, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, han solicitado una reunión de urgencia con funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) ante la preocupación por el manejo de las aguas residuales y desechos del nuevo Hospital de Bugaba.

Los vecinos aseguran estar observando que, incluso antes de que el centro médico sea inaugurado y puesto en funcionamiento, aguas residuales están siendo vertidas directamente al río Mula, una de las principales fuentes hídricas de la comunidad.

Una de las residentes manifestó su alarma por las descargas que ya están ocurriendo: "Ya se están vertiendo aguas sucias, aguas contaminadas de color blanquecino y amarillo que están cayendo directamente al río".

Los vecinos, que viven a orillas del río, indicaron que durante la construcción del hospital se les prometió que la obra no afectaría directamente a la comunidad. Sin embargo, se han encontrado con la "sorpresa" de la construcción de tubos y caminos de piedra que dirigen los desechos desde el hospital hacia el río.

"Nosotros tenemos 16 años de vivir aquí, nos hemos preocupado tanto por nuestro pueblo, hemos sembrado árboles, la fauna, la flora, los animales, los cuidamos, y es muy importante tener una fuente de agua", expresó otro residente, destacando el valor ecológico del afluente.

Riesgo para el agua potable

La principal preocupación de la comunidad Los Guayacanes es que el río Mula es el cauce de la primera agua potable que se utiliza en el sector. "Esta es la fuente y este es el cauce; la primera agua potable viene de este río, entonces de todos modos se va a contaminar", afirmó un residente.

Los vecinos temen la contaminación no solo de las aguas residuales, sino también de las supuestas "aguas tratadas", lo que podría poner en riesgo no solo el afluente, sino también las condiciones de salud en que viven en esta urbanización de Concepción, Bugaba.

La comunidad exige a las autoridades del Minsa y a las entidades ambientales que intervengan y brinden una explicación inmediata sobre el sistema que se utilizará para el manejo de los desechos hospitalarios y que se garantice que la operación del nuevo hospital no contaminará el río Mula.

Con información de Demetrio Ábrego