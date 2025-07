Estudio UTP: Uno de cada cinco vehículos en la capital excede los límites legales de emisiones contaminantes

Los vehículos que circulan por las calles capitalinas liberan diariamente una mezcla tóxica de contaminantes. Durante la combustión interna, los motores generan óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados, dióxido de azufre (SO2), dióxido de carbono (CO2) y partículas en suspensión.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) demostró que casi uno de cada cinco vehículos particulares que circulan en la capital excede los límites de emisiones contaminantes establecidos por ley. El hallazgo forma parte de un estudio más amplio que evaluó la exposición de los capitalinos a la contaminación atmosférica generada por el tráfico vehicular.

La investigación, liderada por la doctora Franchesca González Olivardía del Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (Cinemi), utilizó tecnología de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para medir con precisión los niveles de contaminación en diferentes puntos de la ciudad.

El proyecto, financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y respaldado por el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP), tenía como objetivo comparar si la calidad del aire en Panamá cumple con los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los vehículos que circulan por las calles capitalinas liberan diariamente una mezcla tóxica de contaminantes. Durante la combustión interna, los motores generan óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados, dióxido de azufre (SO2), dióxido de carbono (CO2) y partículas en suspensión. Estos compuestos químicos no son meros números en un reporte científico. Estudios internacionales los han vinculado directamente con problemas respiratorios, desarrollo de asma y alergias en la infancia, y afectaciones en el desarrollo cognitivo de los niños.

"En las ciudades, la quema de combustibles fósiles por fuentes móviles es la principal causa de contaminación del aire", explicó González Olivardía, quien también coordina el Grupo de Investigación 'Air Engineering Studies' (AirES) de la UTP.

Mediciones preocupantes en el campus universitario

Los investigadores instalaron la estación de monitoreo 'AirSence' en la entrada del Campus Dr. Víctor Levi Sasso de la UTP, donde registraron tanto las condiciones ambientales como las concentraciones de contaminantes atmosféricos. Los resultados fueron alarmantes: los valores de dióxido de nitrógeno (NO2) se exceden diariamente, implicando que no se cumple con la resolución adoptada el 24 de enero de 2023 por el Ministerio de Salud (Minsa).

La investigación incluyó un componente social crucial desarrollado en colaboración con estudiantes de Salud Ocupacional de la Universidad de Panamá (UP). El equipo evaluó la exposición de vendedores ambulantes a los contaminantes atmosféricos y descubrió una realidad preocupante.

Las encuestas revelaron que estas personas permanecen más de cuatro horas diarias expuestas directamente a la contaminación del tráfico vehicular, convirtiéndolos en el grupo poblacional más vulnerable a los efectos nocivos de la mala calidad del aire. Aunque el estudio representa un avance significativo en el conocimiento científico sobre la calidad del aire en Panamá, González Olivardía advierte que apenas es el primer paso de un camino largo.

"Si bien este proyecto ha dado un primer paso para la mejora de las políticas públicas y ha llamado la atención sobre un tema que repercute en nuestras vidas diarias, aún se debe continuar investigando", reflexionó la doctora en ingeniería.

La urgencia de actuar

La investigadora enfatizó dos necesidades críticas para el país: la instalación de más estaciones de monitoreo de contaminantes criterio y tóxicos, y el inicio de campañas de concienciación pública sobre este problema ambiental.

Los hallazgos cobran particular relevancia cuando se considera que la contaminación del aire se ha convertido en uno de los problemas ambientales más serios que enfrenta la población mundial, con efectos directos sobre la salud pública.

El proyecto de investigación involucró a un equipo multidisciplinario que incluyó a los doctores César Pinzón y Omar Cornejo, los magísteres Carlos Plazaola, Orlando Melgar y Luis Mogollón, así como a los estudiantes Ana Rodríguez y Cristian Rodríguez, todos de la UTP.