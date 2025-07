Vendedores del mercado de Colón denuncian insalubridad y abandono

Colón/Vendedores del mercado público de Colón están preocupados ante algunos problemas que presenta este lugar, como aguas residuales, roedores y heces de palomas. Esto ha traído como consecuencia que algunos propietarios de puestos de ventas se hayan visto afectados con enfermedades en la piel.

Los afectados señalan que ya han conversado con la administración del mercado; sin embargo, no han tenido ninguna respuesta.

Además, estos vendedores hace 3 meses estaban ocupando los lugares alrededor del mercado y fueron removidos por la alcaldía, lo que ha bajado sus ventas a tal punto que han tenido que botar mercancía, lo que representa pérdida para ellos.

"Acá dentro no se vende nada, acá no entra nadie. Nadie nos mira", expresó la señora Rodríguez, afirmando que a lo interno del mercado hay una infestación de roedores que, pese a que han reportado en diferentes ocasiones, no solucionan el problema. Ella se pregunta si están esperando a que alguien muera.

Algunos de ellos ya han enfermado hasta tres veces por las heces de los roedores.

Por su parte, el alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, señaló que hay que mejorar las infraestructuras del mercado, por lo que se están buscando los recursos para trabajar y que en el 2026 se podría estar licitando la construcción de uno nuevo.

Recalcó que, mientras tanto, realizarán adecuaciones a la estructura actual que deben durar como paliativo unos 2 años, que debe durar el proceso para tener un nuevo mercado.

Por otro lado, el aumento de precios en productos como la lechuga, tomate, cebolla, zanahoria y papas está golpeando el bolsillo de los ciudadanos, que señalan que ya no se puede vivir con un solo salario.

El ciento de aguacate está a 100.00 dólares en Merca Panamá; cuando llegan a Colón, deben subir los precios para obtener algo de ganancia. A su vez, vendedores manifiestan que antes vendían hasta 10 sacos de yuca, ahora solo venden 1 o 2, lo que es una pérdida en sus ingresos. A su punto de vista, esto se debe a la baja económica que presenta el país.

Información de Néstor Delgado