Veraguas: Autoridades piden evitar playas y ríos por lluvias e inestabilidad del clima

De igual forma, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó a los ciudadanos que, en caso de asistir a actividades al aire libre o permanecer por tiempo prolongado bajo el sol, utilicen protección solar, consuman suficiente agua y eviten exponerse a temperaturas extremas.

Santiago, Veraguas/Con la llegada de las Fiestas Patrias, las autoridades de la provincia de Veraguas reiteraron el llamado a la precaución y responsabilidad durante los días de descanso, ante las condiciones climáticas que se mantienen en varias regiones del país.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) exhortó a la población a evitar actividades recreativas en ríos y playas, debido a las lluvias persistentes y los fuertes oleajes que continúan afectando algunas zonas costeras.

Director del Sinaproc en Veraguas, Arturo González.
Ríos y playas en estos momentos no se recomienda visitar los ríos, las playas, ya que se mantiene la lluvia en algunos lugares y también tenemos los fuertes oleajes, así que no se recomienda a la población realizar estos tipos de actividades”, informó el Sinaproc.

Las autoridades recordaron que el mes de noviembre es aprovechado por muchas familias para asistir a los desfiles patrios o viajar a zonas turísticas, por lo que insistieron en la importancia de atender los avisos oficiales emitidos por los organismos de seguridad y monitoreo del clima.

El Minsa también pidió moderación en el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente durante los días de celebración, con el fin de prevenir incidentes y emergencias médicas.

Las autoridades reiteraron que tanto el Sinaproc como el Minsa se mantendrán en vigilancia activa durante las festividades patrias, y recordaron que ante cualquier emergencia la población puede comunicarse con las líneas oficiales de atención.

Con información de Ney Castillo.

