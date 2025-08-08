Veraguas con alta mortalidad por accidentes de tránsito

El director del Imelcf explicó que el índice de homicidios en Veraguas es relativamente bajo, lo que responde, en parte, a características sociales diferentes que marcan el comportamiento de la población.

Veraguas/Los accidentes de tránsito se han consolidado como la principal causa de muerte en la provincia de Veraguas, según lo reveló el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), José Vicente Pachar, durante una visita a las instalaciones de esta entidad en Santiago.

Pachar destacó que, a diferencia de otras provincias del país donde los homicidios son la principal causa de fallecimientos, en Veraguas la realidad es distinta.

A diferencia de otras regiones del país, donde la violencia está ocasionando fallecimientos, en Veraguas están vinculados a suicidios y a accidentes de tránsito, y esta es la radiografía que se hace a través de esta entidad investigativa”, señaló.

Eso dice mucho, pues las características sociales son distintas. Por eso los servicios periciales son acordes a la problemática de la comunidad y a las solicitudes del Ministerio Público”, añadió.

Durante su recorrido por las instalaciones del instituto, Pachar conversó con funcionarios del área forense, con el objetivo de conocer de primera mano las fortalezas y debilidades de cada sección, y evaluar cómo fortalecer los servicios investigativos en la provincia.

Con esta visita, el Imelcf busca adecuar su respuesta institucional a las realidades específicas de cada región, reconociendo que la prevención, la atención médica y la investigación deben estar alineadas con las dinámicas sociales locales.

Con información de Ney Castillo