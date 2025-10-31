Veraguas rinde homenaje a la patria con solemne ceremonia de cremación de banderas

Las autoridades destacaron la importancia de rendir emhomenaje apropiado al símbolo patrio en su proceso de retiro.

Santiago de Veraguas/En un acto de profundo respeto y simbolismo patriótico, se llevó a cabo en la provincia de Veraguas la ceremonia oficial de cremación de banderas en desuso, en la que fueron incineradas alrededor de 500 enseñas nacionales que ya habían cumplido su ciclo de uso.

El acto central se desarrolló en el Parque Juan Demóstenes Arosemena de Santiago, y también se realizaron ceremonias simultáneas en varios centros educativos de la provincia.

Durante el evento, las autoridades destacaron la importancia de rendir el homenaje apropiado al símbolo patrio en su proceso de retiro.

“Este es un acto que solo puede realizarse a través de la Gobernación; sin embargo, este año solicitamos una concesión al Ministerio de Gobierno para llevarlo a cabo en cuatro escuelas, ya que existía una cantidad considerable de banderas que habían permanecido guardadas por años. Decidimos darles la ceremonia que merecían, con la participación de los niños y en un ambiente de respeto”, explicó Hildemarta Riera, gobernadora de Veraguas.

La ceremonia contó con la participación de autoridades locales y gubernamentales, representantes de la comunidad china y miembros del Comando Sur de los Estados Unidos, quienes actualmente se encuentran en la provincia colaborando en las labores de apoyo por las recientes inundaciones en el distrito de Mariato.

