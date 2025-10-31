Fiestas Patrias: Refuerzan la seguridad en Herrera con nuevos vehículos y operativos policiales

Se contará con personal de apoyo procedente de otras zonas del país, con el fin de ampliar la cobertura de seguridad.

Chitré, Herrera/La Policía Nacional en la provincia de Herrera anunció la incorporación de nuevos vehículos patrulleros para fortalecer la vigilancia y garantizar la seguridad durante las celebraciones de las fiestas patrias.

Las unidades serán distribuidas en todos los distritos de la provincia, incluyendo Chitré, Ocú, Las Minas, Santa María, Parita, Los Pozos y Pesé, donde se espera una alta concentración de público debido a los desfiles y actividades cívicas.

Autoridades policiales informaron que también se contará con personal de apoyo procedente de otras zonas del país, con el fin de ampliar la cobertura de seguridad.

“Va a venir personal de refuerzo a la zona para estas festividades patrias. Ayer tuvimos una reunión de coordinación con la Alcaldía para garantizar que haya una buena sinergia entre las instituciones y asegurar la tranquilidad de la ciudadanía”, señalaron desde la Policía Nacional.

Durante estos días, se desarrollarán operativos preventivos y de control vehicular, además de mantener presencia policial en los sitios donde se realicen los actos protocolares, desfiles y eventos folclóricos.

Con información de Eduardo Vega