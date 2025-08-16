Varias vías anegadas tras intensas lluvias en Panamá Oeste y la ciudad capital

El Sinaproc activó un aviso de prevención hasta las 9:30 p.m. debido a las condiciones climáticas.

Las fuertes lluvias registradas este sábado 16 de agosto ocasionaron múltiples afectaciones en distintos puntos del país, con reportes de inundaciones, desbordamiento de ríos y anegaciones en carreteras.

En redes sociales circularon imágenes de un auto que quedó bajo el agua en la barriada 7 de Septiembre, en Arraiján, además de la anegación en un tramo de la vía Panamá Norte. También se reportaron problemas en la vía bajo el puente Perurena, en Arraiján, y en la avenida Ascanio Arosemena, en Balboa, que quedó temporalmente cubierta por el agua.

Situación en Panamá Oeste

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó el desbordamiento del río Cáceres en el sector de El Progreso, distrito de Arraiján, lo que provocó inundaciones en varias viviendas. Además, se reportó otro incidente en el área de La Merced, donde una quebrada se salió de su cauce, afectando a las comunidades cercanas.

El director de la entidad, Omar Smith Gallardo, informó en su cuenta de X que a las 2:53 p.m. continuaba una “tormenta avanzando con vientos, lluvias y descargas eléctricas” e hizo un llamado a la ciudadanía a no cruzar calles anegadas, encender las luces de los vehículos y mantener distancia ante el riesgo de deslizamientos.

“Equipos de Sinaproc y de la Comunidad de Emergencias continuamos trabajando en incidentes de inundaciones, vías anegadas y árboles caídos en provincias de Panamá y Panamá Oeste”, informó Smith Gallardo.

También se atendió el caso de una vivienda en el sector de La Hacienda, distrito de Arraiján, por la caída de un árbol sobre la propiedad.

El Sinaproc mantiene un aviso de prevención por lluvias, vientos y tormentas hasta las 9:30 p.m. de este sábado para las provincias de Colón, Norte de Veraguas, comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro, cordillera de Panamá Este, Coclé, Panamá, Darién, Panamá Oeste, Azuero, Chiriquí y el golfo de Panamá.

La entidad reiteró las siguientes recomendaciones a la población:

Evitar cruzar corrientes de agua.

Tener precaución en calles anegadas.

Encender las luces de carretera.

Mantener distancia entre vehículos.

Las autoridades mantienen vigilancia en zonas vulnerables, especialmente en áreas reconocidas como inundables.