Adolescente muere tras recibir atención médica por 'estreñimiento' en la policlínica de Santiago

El Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de este caso. Por su parte, desde la Caja de Seguro Social se informó que no emitirán comentarios por el momento.

Un adolescente de 14 años falleció en Santiago tras presentar un cuadro de dolor abdominal y náuseas asociados a un supuesto cuadro de "estreñimiento", luego de recibir atención en la policlínica Horacio Díaz Gómez de la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con el relato del padre, el menor fue evaluado en la instalación médica alrededor de la 1:00 p.m., donde se le practicó únicamente una radiografía y se le entregó una receta médica. Sin embargo, los medicamentos prescritos no estaban disponibles en la CSS y debían ser adquiridos en farmacias privadas.

“Yo fui a eso de la una, me atendieron y todo; de ahí lo mandaron para la casa porque supuestamente con los medicamentos que ellos dieron iba a estar bien el niño, pero lamentablemente no mejoró, al contrario, empeoró más las cosas”, relató el padre del menor.

Horas después de la consulta, el cuadro clínico del adolescente se complicó y falleció.

El padre cuestionó que no se realizaran exámenes adicionales durante la evaluación: “Me gustaría que se investigue lo más profundo que pueda porque no le mandaron a hacer examen, solo una radiografía y más nada”, expresó.

Agregó que hace algunos años vivió una experiencia similar en la misma policlínica con otro de sus hijos, a quien también se le recetaron medicamentos sin mayor reparo, y horas más tarde también empeoró. En esa ocasión, el niño tuvo que ser trasladado al Hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde logró recuperarse.

"En el Seguro no sé qué está pasando, no están brindando la atención que se merecen", expresó.

El Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de este caso. Por su parte, desde la Caja de Seguro Social se informó que no emitirán comentarios por el momento.

El fallecimiento de este adolescente es el tercer caso de muertes con cuadros confusos en instalaciones de salud pública, en donde los familiares alegan negligencia médica.

Información de Ney Castillo

Contenidos relacionados: