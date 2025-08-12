Caja de Seguro Social inicia jornada de divulgación de 'Mi Retiro Seguro' en Chiriquí

La CSS aseguró que este proceso de orientación continuará en todo el país, con énfasis en el uso de herramientas tecnológicas que permitirán a los asegurados acceder fácilmente a su información.

Chiriquí/La Caja de Seguro Social (CSS) ha puesto en marcha una jornada de información y divulgación sobre el nuevo sistema de pensiones denominado “Mi Retiro Seguro”, con el objetivo de orientar a los asegurados acerca de sus aportaciones y proyecciones de jubilación. Esta iniciativa comenzó en las agencias de salud ubicadas en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

Funcionarios capacitados están atendiendo personalmente a los ciudadanos interesados en conocer cómo han sido registradas sus cuotas a lo largo de los años, así como cuál será su proyección de pensión en el futuro. A través de este sistema, los asegurados podrán validar sus aportes, revisar su historial y entender mejor el esquema que definirá el monto de su pensión.

🔗También puedes leer: Caja de Seguro Social realizó jornada médica extraordinaria en Chiriquí para reducir listas de espera

“Se reflejan las cuotas que ellos realizaron hace mucho tiempo, y también la proyección a futuro, que es algo que les interesa mucho, ya que les preocupa cómo será su atención y pensión en la vejez, especialmente con el cambio del sistema de pensionamiento”, explicó una funcionaria.

El programa busca especialmente llegar a aquellos asegurados que están próximos a jubilarse, para que comprendan cómo se calcula su pensión y cuál será el monto que recibirán al llegar a la edad correspondiente.

La CSS aseguró que este proceso de orientación continuará en todo el país, con énfasis en el uso de herramientas tecnológicas que permitirán a los asegurados acceder fácilmente a su información y tomar decisiones informadas sobre su retiro.

Con información de Demetrio Ábrego