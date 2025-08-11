Mi Retiro Seguro: Mon asegura que tres ciberataques pusieron en jaque el portal este fin de semana

Panamá/El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, confirmó que en las últimas horas la plataforma del programa Mi Retiro Seguro ha sido blanco de tres ataques cibernéticos, lo que ocasionó que durante el fin de semana “se saturara un poco el sistema”.

Según explicó, se detectaron intentos de acceso desde fuera del país.

Tuvimos tres ataques masivos, uno terminó el día sábado de más o menos 20 y pico mil usuarios que no eran del cerco panameño, sino que venían de fuera. Tuvimos que levantar barreras, por supuesto, de protección y nada más, hoy solo los que tienen domicilio en Panamá pueden entrar en la herramienta porque están entrando a nivel internacional”, dijo.

Mon precisó que fueron 25 mil personas que no eran del cerco panameño y que, para frenar la situación, se establecieron filtros que restringen el acceso únicamente a usuarios con dirección registrada en Panamá.

Solo ingresan panameños

“Esto ha, por supuesto, hecho que mucha gente que no vive en Panamá, no mucha, pocos que no viven en Panamá, pero que en algún momento trabajaron en Panamá, y dicen: ‘Es que no me puedo meter'. Sí, tuvimos que levantar barreras, y ellos lo que tienen que hacer es levantar su página con alguna herramienta de VPN que simule que ellos están en Panamá para que puedan entrar a la herramienta de Mi Retiro Seguro, porque estaban entrando simultáneamente tanta gente para acceder a la base de datos y hacer que la base se cayera”, señaló.

El director agregó que la plataforma ya cuenta con alrededor de 200 mil nuevos usuarios y 173 cambios registrados desde su implementación.

Para ayudar a quienes tengan dificultades con el uso de la herramienta, Mon anunció que se dispondrá de un grupo de funcionarios “en los centros comerciales y también en las agencias de la Caja de Seguro Social” para orientar a las personas, explicarles el funcionamiento de la plataforma y facilitar el acceso a la información sobre su jubilación.

"Mi Retiro Seguro", la calculadora de pensiones de la Caja. Cabe recordar que hasta el 18 de agosto de 2026 es la fecha límite que se estableció para quienes deseen cambiarse del Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido [solidario] al nuevo sistema que establece la Ley 462 de 2025, ya que quienes están en el Subsistema Mixto de Pensiones pasarán de forma automática al nuevo sistema si les faltan más de 7 años para llegar a su edad de retiro.

Con información de Kayra Saldaña