Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de experimentar un recorrido de canopy instalado dentro del recinto ferial, una actividad que normalmente se desarrolla en zonas montañosas del distrito.

Santa Fe, Veraguas/La Feria de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, incluyó entre sus principales atractivos una exhibición de turismo de aventura organizada con el objetivo de promover los destinos naturales de la región.