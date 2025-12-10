Violencia en Colón: pasajero de un taxi es asesinado en Alto de los Lagos; conductor permanece herido

El pasajero del taxi fue trasladado al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde llegó sin signos vitales. En tanto, el conductor permanece hospitalizado y su condición es descrita como reservada por el personal médico.

Altos de los Lagos, Colón/Un hombre falleció y otro resultó herido tras un hecho de violencia con arma de fuego contra un taxi en el sector de las Torres H80 y H81 de Alto de los Lagos, en la provincia de Colón.

De acuerdo con información preliminar, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el vehículo taxi y, sin mediar palabras, realizaron múltiples disparos contra sus ocupantes.

El pasajero del taxi fue trasladado al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde llegó sin signos vitales. En tanto, el conductor permanece hospitalizado y su condición es descrita como reservada por el personal médico.

La motocicleta utilizada por los agresores quedó abandonada en el lugar, hasta donde llegaron agentes de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para iniciar las diligencias correspondientes.

Este nuevo hecho se registró en horas de la mañana de este miércoles en Colón, elevando a 104 las muertes violentas reportadas en esta provincia en lo que va del año.

Con información de Néstor Delgado