Virgen del Carmen: Feligreses participan en procesión en la vía España y y misa solemne

Tras el regreso de la procesión, pasadas las 6:00 p.m., se dio inicio a la misa solemne como parte de la programación religiosa desarrollada durante la jornada.

Ciudad de Panamá/Cientos de feligreses participaron este 16 de julio en las actividades organizadas por la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Vía España, para conmemorar el día de la Virgen del Carmen.

La tradicional procesión salió del templo a las 5:00 p.m. y recorrió diferentes calles del área, acompañada por devotos que acudieron desde tempranas horas para rendir homenaje.

Tras el regreso de la procesión, pasadas las 6:00 p.m., se dio inicio a la misa solemne como parte de la programación religiosa desarrollada durante la jornada.

En horas de la mañana también se celebraron cuatro misas, a las que asistieron numerosas familias para agradecer, elevar peticiones y participar de las actividades preparadas por la comunidad parroquial.

La Virgen del Carmen es reconocida como patrona universal de los marinos y pescadores, por lo que cada 16 de julio se realizan procesiones, ceremonias religiosas y actos de devoción en diferentes puntos del país.

“La solemnidad de Nuestra Señora del Carmen representa para los carmelitas, que formamos parte de esta comunidad, la celebración de nuestra patrona y nuestra madre. Para la Iglesia es la madre de Dios y madre nuestra”, expresó Javier Isaac Alpízar, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Las actividades culminaron con la celebración eucarística y las muestras de fe de los asistentes, quienes participaron en familia en una de las festividades religiosas más tradicionales del calendario católico.

Con información de Yamy Rivas