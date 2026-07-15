Zona Libre de Colón presenta plan de expansión en medio de señalamientos por comercio ilícito

Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) calificara a la Zona Libre de Colón como el “Disneyland del contrabando”.

Colón/La gerente general de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, fue recibida este miércoles en cortesía de sala por la junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en un encuentro realizado en medio de cuestionamientos contra la zona franca y los planes para ampliar sus operaciones.

La reunión se produjo días después de que la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) calificara a la Zona Libre de Colón como el “Disneyland del contrabando”.

Según el informe, existiría una supervisión limitada dentro de la zona franca, lo que presuntamente facilitaría su utilización para ocultar, reempacar y redistribuir mercancías ilícitas. La organización pidió a las autoridades panameñas adoptar medidas más estrictas para enfrentar estas prácticas.

“Nosotros en Zona Libre de Colón estamos apuntando a la modernización, llevamos más de 490 cámaras, cosa que antes no se veía en Zona Libre, tenemos un centro de monitoreo trabajando 24/7 y nosotros hemos modernizado la parte de la entrada de los visitantes y de los usuarios, totalmente digitalizado”, indicó Napolitano.

En medio de estos señalamientos, Napolitano presentó ante los directivos de la Cámara de Comercio los proyectos que se desarrollan para modernizar y ampliar la plataforma logística y comercial.

Entre las iniciativas se encuentra la elaboración de un plan maestro para la expansión de la Zona Libre de Colón sobre unas 280 hectáreas. Se espera que el proyecto sea licitado en noviembre.

"Sin duda hay retos, porque es un mal que afecta a todos los países; sin embargo, vemos con buenos ojos, los avances que ha tenido la Zona Libre de Colón en este tema particular. Este es un trabajo que hay que ir fortaleciendo con el tiempo, pero lo vemos con buenos ojos”, señaló Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio.

La propuesta, denominada Newfields, contempla un plan de expansión con el que se busca atraer nuevas empresas y generar empleos durante la etapa de construcción y posteriormente con la instalación de compañías en el área.

De acuerdo con las proyecciones, la primera fase del proyecto podría estar terminada antes de que concluya la actual administración gubernamental.

Con información de Elizabeth González