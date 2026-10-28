Héroes por Panamá 2026: Esta noche se conocerá al ganador entre seis historias que transforman vidas

Seis panameños impulsan causas sociales que impactan a más de 25 mil personas y buscan generar oportunidades en sus comunidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/Llegó el gran día. Este miércoles 28 de octubre, a las 8:00 p.m., TVN Canal 2 transmitirá la gala de Héroes por Panamá 2026, en la que se conocerá al ganador entre seis panameños que transformaron experiencias personales y necesidades de sus comunidades en causas sociales para ayudar a los demás.

Las historias de Geraldine Petterson, Jhosuet Jiménez, Monique Amado, Pilar Gómez, Silvia Gálvez y Lianna Licona tienen en común la voluntad de actuar frente a distintas realidades sociales. Desde el acompañamiento a pacientes con cáncer hasta la inclusión deportiva, la educación sobre la diabetes, la alimentación infantil, las donaciones solidarias y la seguridad vial, sus proyectos buscan mejorar la calidad de vida de miles de personas.

Durante 16 años, Héroes por Panamá, el programa de responsabilidad social de TVN Media, ha contribuido al fortalecimiento de más de 130 organizaciones y a mejorar la vida de más de 1.2 millones de personas. En esta edición, las iniciativas de los seis protagonistas impactan directamente a más de 25,000 personas.

Seis causas que buscan transformar vidas

Geraldine Petterson: Correr para abrir caminos a la inclusión

Al frente de la Fundación De Dos en Dos, Geraldine Petterson promueve la inclusión de atletas con discapacidad mediante carreras de fondo y la participación de guías voluntarios. Su iniciativa busca que las condiciones físicas no se conviertan en una barrera para practicar deporte, alcanzar metas y participar en espacios que tradicionalmente han ofrecido pocas oportunidades adaptadas.

Jhosuet Jiménez: un taxi al servicio de pacientes con cáncer

La experiencia de enfrentar el cáncer llevó a Jhosuet Jiménez a crear Tu Samaritano. Tras ser diagnosticado hace tres años, conoció las dificultades que atraviesan muchos pacientes para continuar sus tratamientos, entre ellas la falta de transporte y los gastos asociados con sus desplazamientos.

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Después de cumplir dos años de su propia operación, decidió utilizar su taxi para trasladar gratuitamente a pacientes con cáncer hacia sus atenciones médicas. Así convirtió una experiencia personal en una iniciativa de apoyo para quienes también enfrentan la enfermedad y sus consecuencias económicas y emocionales.

Monique Amado: cumpleaños que se convierte en ayuda

A través de Cumple con Causa, Monique Amado propone una manera distinta de celebrar la vida: transformar los regalos de cumpleaños en donaciones para personas y organizaciones que necesitan apoyo.

La iniciativa ha realizado más de 1,000 campañas de cumpleaños y recaudado cerca de $600,000, recursos que han beneficiado a más de 70 organizaciones benéficas en Panamá. Los aportes contribuyen a cubrir necesidades como alimentos, medicamentos y atención de salud, demostrando cómo una celebración personal puede convertirse en una oportunidad para ayudar a otros.

Pilar Gómez: Educación y acompañamiento para vivir con diabetes

La Fundación DiabetesLATAM nació hace nueve años, después de que los dos hijos de Pilar Gómez fueran diagnosticados con diabetes y su llegada a Panamá le permitiera identificar la falta de información y de grupos de apoyo para las familias que enfrentan esta condición.

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La organización trabaja en tres pilares: educación, apoyo emocional e incidencia pública. Con un equipo integrado principalmente por padres y pacientes, desarrolla 12 programas para acompañar a las personas con diabetes y sus familias.

Aunque no existen cifras oficiales consolidadas, la fundación estima que en Panamá viven unas 4,000 personas con diabetes tipo 1, una condición que no se puede prevenir ni curar, a diferencia de la diabetes tipo 2. Su labor incluye el trabajo conjunto con el Gobierno, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud para promover mejoras en la atención y fortalecer la respuesta del sistema sanitario.

Silvia Gálvez: convertir el dolor en una oportunidad para la niñez

La pérdida de su hijo llevó a Silvia Gálvez a impulsar una causa dedicada a la niñez de Colón. Como fundadora de la Fundación Daniel Chávez, convirtió su duelo en una iniciativa de apoyo que ofrece alimentación y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes.

Con el respaldo de su familia y mediante actividades comunitarias, como ventas de comida y bingos, ha logrado sostener el comedor y brindar a los menores un espacio donde, además de recibir alimentos, pueden encontrar apoyo y oportunidades para crecer.

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Lianna Licona: Promover calles más seguras para todos

Desde la Fundación Mónica Licona, Lianna Licona trabaja para fomentar una movilidad más segura y promover el respeto entre conductores, ciclistas y peatones.

La organización impulsa iniciativas de educación vial, entre ellas una biciescuela en la que niños y niñas aprenden a manejar bicicleta e incorporar conductas que contribuyen a reducir los riesgos en las calles. La formación busca que los menores también se conviertan en promotores de buenas prácticas dentro de sus familias, al fomentar el uso del cinturón de seguridad y evitar distracciones como el teléfono móvil al conducir.

Su labor responde a la necesidad de fortalecer la convivencia vial y proteger la vida de quienes utilizan las calles, las aceras y los cruces peatonales.

Una gala para visibilizar y fortalecer las causas sociales

Más allá de reconocer a uno de los seis protagonistas, Héroes por Panamá busca dar visibilidad a sus proyectos y ofrecerles capacitación y acompañamiento para fortalecer su gestión, ampliar su alcance y avanzar hacia modelos sostenibles que les permitan continuar trabajando en sus comunidades.

La edición 2026 cuenta con el respaldo de Fundación Banco General, Más Móvil, Copa Airlines y Grupo H. Tzanetatos, empresas aliadas que contribuyen al desarrollo de esta iniciativa.

La audiencia podrá conocer las historias de los seis nominados durante la gala y apoyar su labor mediante la votación en el sitio web oficial de Héroes por Panamá.