Radar: Corrupción rampante y crisis 'estructural' de los partidos políticos

Ciudad de Panamá, Panamá/La realidad política panameña se encuentra en un "punto de inflexión", marcada por el estancamiento de las iniciativas anticorrupción y la severa crisis de legitimidad que atraviesan sus partidos tradicionales. Un debate en Radar expuso que el sistema se encuentra atrapado entre el bloqueo político, el clientelismo y una "doble impunidad" que permite a los corruptos conservar gran parte de lo robado.

Bloqueo legislativo a la lucha anticorrupción

El diputado Luis Duke (Vamos) denunció que las iniciativas para dotar de herramientas al sistema de justicia están estancadas en la Asamblea Nacional, señalando la falta de voluntad del presidente de la Comisión de Gobierno [Luis Eduardo Camacho] para incluir los proyectos anticorrupción en la agenda.

"Para que los proyectos de ley puedan avanzar, se necesita voluntad de parte del presidente, y yo sé que hay otras bancadas que han estado buscando otro tipo de acciones para intentar que se puedan debatir los proyectos de anticorrupción... Todos los caminos, a pesar de los esfuerzos que se realicen, van a llegar al presidente de la comisión y él es el que tiene que priorizar", dijo Duke.

Olga de Obaldía, de la Fundación Libertad Ciudadana, calificó la situación como un "juego político, no un juego técnico", y alertó sobre la inconstitucionalidad de la reciente potestad que se abrogó el contralor de la República [Anel Flores] para ordenar secuestro de bienes, un tema que a su juicio solo debería ser ordenado por el Órgano Judicial para mantener la separación de poderes.

De Obaldía también reveló una "doble impunidad" en los casos que sí llegan a juicio.

Partidos políticos: Atrapados en el clientelismo y la falta de liderazgo

En el plano interno, los partidos tradicionales se preparan para procesos de renovación parcial o total de sus directivas en medio de un amplio reconocimiento de su crisis de representatividad.

José Isabel Blandón, presidente del partido Panameñista, admitió que existe una "crisis de credibilidad y legitimidad hacia los partidos" y culpó al sistema electoral por el individualismo de los diputados:

"Con el sistema que nosotros tenemos, con el voto selectivo, los diputados dicen: Yo salgo por mí, yo no salgo por el partido... El sistema está mal. El sistema es el que tiene que cambiar", dijo Blandón.

Ricardo Torres, subsecretario del Partido Revolucionario Democrático (PRD), identificó la fragmentación como el principal problema tras la derrota electoral.

"La falta de liderazgo ha permitido que muchas corrientes políticas se dispersen y desmiembren el Partido Revolucionario Democrático... Usted vio que en las elecciones pasadas tuvimos prácticamente 3 PRDs compitiendo a la Presidencia de la República", argumentó Torres.

Ana Giselle Rosas, exdiputada y exsecretaria de la Mujer del partido de Cambio Democrático, señaló que la división y el fraccionamiento se deben a la "lucha por el liderazgo y el poder" y que la recuperación de la confianza pasa por la transparencia y el diálogo.

"Nosotros reconocemos que la rendición de cuentas, la transparencia es fundamental... en donde definitivamente tenemos que reconocer que nos faltó diálogo", explicó Rosas.

Análisis estructural: El "nuevo esquema de competencia"

El politólogo Harry Brown, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), concluyó que la crisis no es solo coyuntural por la derrota electoral, sino que responde a un "problema estructural" del sistema político que no ha resuelto problemas sociales antiguos.

Brown advirtió que los partidos tradicionales han perdido la "capacidad de reforma" y son susceptibles de ser superados por la voluntad popular:

"Posiblemente la próxima reforma va a ser sin ellos. O sea, que es mejor que lo hagan en este momento, porque la sociedad panameña ha dicho que basta, en diversas ocasiones", argumentó el politólogo.

Identificó que el anquilosamiento de los partidos les impide reflejar la diversidad social, ya que ideológicamente "se parecen demasiado". En cuanto al clientelismo, lo relacionó con la alta membresía y la práctica de rodearse de amigos en el Ejecutivo.

"La política panameña es también bastante patrimonialista. Hay clanes familiares, hay socios, hay amigos que participan en el gobierno... Muy posiblemente una gran cantidad de miembros de los partidos se mueven por razones clientelares", puntualizó.

El consenso es que, si bien las reformas electorales pueden ayudar, el verdadero cambio que necesita el país para fortalecer la democracia, combatir el clientelismo y frenar la corrupción debe ser a nivel constitucional.

