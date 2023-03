Radar: Fentanilo, cruceros y el turismo

Ciudad de Panamá, Panamá/El escándalo por el hurto de decenas de miles de viales de fentanilo bajo la custodia de la Caja de Seguro Social, las políticas marítimas y el turismo fueron los temas discutidos este domingo 19 de marzo en Radar.

Fentanilo

“El 9 de noviembre, en un control rutinario que se hizo en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el cuerpo de seguridad de nosotros vio en actitud sospechosa a un residente, el cual cuando vio la situación decidió guardar un maletín”, así inicia la historia que conocemos del fentanilo hurtado de los depósitos de la Caja de Seguro Social (CSS), tal cual la cuenta Juan Ospina, del Departamento Legal de la CSS. “Se pide la revisión y se descubren una serie de insumos, en este caso hablamos del fentanilo. Inmediatamente se pone la denuncia ante el Ministerio Público”, resume Ospina.

El fentanilo es una sustancia utilizada por médicos como un potente anestésico. Sin embargo, se utiliza clandestinamente como un narcótico por personas alrededor del mundo. Especialmente en Estados Unidos, es un grave problema para la sociedad.

¿Cómo desaparecieron más de 10 mil viales de fentanilo? ¿Quién es responsable? Las autoridades de la CSS confirman lo obvio, no todas estaban en ese maletín que hallaron el 9 de noviembre. Hay dos investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público para hallar la verdad sobre este caso, pero por el momento los funcionarios afirman que se debe mantener la presunción de inocencia y permitir que las investigaciones judiciales deslinden responsabilidades.

“Hemos evidenciado que hay un maletín, no podemos hablar de hurto hasta que no se den las investigaciones. Al ver que hay una gran cantidad de ampollas que no hemos podido identificar, hay que poner las denuncias, hay que seguir los procesos administrativos. Una vez que haya determinantes, nosotros estamos sujetos a ser destituidos y en la parte penal ser juzgados”, declaró Alex González, director ejecutivo nacional de servicios y prestaciones en Salud de la CSS.

Cruceros y el futuro del turismo

El turismo de cruceros es uno de los atractivos que ofrece Panamá. Desde un puesto de vista más amplio, el sistema logístico para abastecer de combustible, ofrecer un puerto seguro, dar facilidades de desembarcar y reabastecerse son parte de un millonario negocio vital para la economía panameña.

La industria marítima se mueve por bloques y se planifica con meses, hasta años de anticipación. La competencia internacional es fiera y los puertos vecinos hacen todo por atraer los grandes navíos a sus costas.

En este contexto, las quejas por un presunto monopolio en el negocio de abastecimiento pusieron en tela de dudas negocios millonarios de todo un sector para beneficiar, al parecer, a unos pocos.

Mientras tanto, la postura de la Autoridad Marítima de Panamá deja mucho que desear para los actores del sector.

“Por alguna razón que no conocemos, se ha favorecido a una sola empresa para que suministre el combustible. Y eso es para nosotros preocupante, sobre todo porque el ente que debe hacer cumplir las leyes no se ha pronunciado claramente”, señaló Rodrigo Hernández, miembro de la Asociación de Armadores Panameños.

Una de las principales empresas de cruceros del mundo, Norwegian Cruiseline, inclusó amagó con irse, antes de confirmar que Panamá es uno de sus principales puertos y que continuará con nosotros, al menos hasta finales del 2024.

“Hemos pasado dos años y medio prácticamente en la lama. Realmente para nosotros es de fundamental importancia que nadie se vaya y que agotemos todos los esfuerzos para que esos cruceros se queden aquí”, enfatizó Enrique Pesantez, propietario de Pesantez Tours.

Para el empresario panameño, es como cuando un padre tiene un hijo maleante. Pase lo que pase, hay que defender a Panamá a capa y espada.

Y el país tiene una miríada de atractivos turísticos, y un sinnúmero de posibilidades de aprovechar el sistema portuario, el Canal de Panamá, el hub aéreo y muchas otras facilidades.

No es una idea novedosa, ni revolucionaria. La Cámara Marítima de Panamá, los empresarios del sector turístico y la sociedad civil esperan que las autoridades gubernamentales la recuerden y la prioricen.