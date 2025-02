Las tensas relaciones con EEUU y el debate por las reformas a la CSS fueron analizadas en Radar

Las tensiones en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos han marcado la agenda durante la semana que culminó este sábado. En los últimos días hubo una escalada por información que emanó del Departamento de Estado de EEUU sobre el no cobro de peaje de sus naves de guerra por el canal de Panamá, algo que fue rechazado categóricamente por el presidente José Raúl Mulino, quien dijo que no llevará las relaciones diplomáticas basadas en ‘falsedades’.

Posterior a esto, el encuentro telefónico que se daría en horas de la tarde fue suspendido a último momento. Se informó que al presidente Donald Trump le surgió un inesperado, por lo que tuvo que cancelar.

La situación entre ambas naciones ha generado un abanico de opinión digno de analizar en Radar.

Para el exadministrador del Canal, Jorge Quijano, la visita de Rubio simplemente nos llenó más de inquietudes con base justamente en sus aseveraciones, que al final resultaron no ser correctas. El canal de Panamá demoró mucho tiempo, en su opinión, en salir a dar una explicación.

“Se pueden revisar los peajes y echarlos para atrás para todos, no puede haber una excepción nada más para los Estados Unidos. El artículo 76 de la Ley del Canal de Panamá dice explícitamente que ni el gobierno ni la autoridad del Canal podrá dar exoneraciones, que es lo que están pidiendo Rubio o Trump”, Jorge Luis Quijano, ex administrador del Canal.

Mientras que José Digerónimo, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, señaló que hay mucha tensión, no permite hacer planes a futuro fácilmente. Para nosotros ha sido un baldazo de agua fría porque este año habíamos comenzado conversaciones con la Autoridad Marítima de Panamá; estábamos en vía a hacer una estrategia marítima nacional nueva. Ahora mismo es difícil tomar decisiones sobre eso.

“Quisiéramos tener unas luces un poco más claras porque el sector nuestro es un sector que empieza a realmente desarrollarse, a crecer, con la transición del Canal. Hoy en día nos hemos convertido en un 30% del Producto Interno Bruto; 109 mil panameños trabajan en la industria marítima panameña”, José Digerónimo, presidente de la Cámara Marítima de Panamá.

Impactos a la economía

Pero la situación también genera afectaciones en nuestra economía por la incertidumbre que podría generar en los mercados internacionales, así como en los inversionistas.

El economista Ernesto Bazán es de la posición de que, si esto escala, pueden venir sanciones económicas a Panamá, como pasó a finales de los 80. De todas las que pueden ser, la más fuerte es la pérdida de las corresponsalías bancarias en Estados Unidos.

“En las sanciones económicas, una de las herramientas que se usan es el congelamiento de las cuentas que tiene el país”, expresó.

Continuó diciendo que a Panamá le conviene tener las relaciones con los dos países y seguir haciendo negocios con los dos países. “Estados Unidos tiene un problema con China y Panamá; por su ubicación geográfica estratégica, está en el ojo de la tormenta. Cualquiera de las decisiones va a implicar un perjuicio económico”.

Reformas a la CSS

Paralelo a esto, en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional continuaba la discusión del proyecto 163 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS) y las modificaciones que realizaron las diferentes bancadas, quienes eliminaron la propuesta de aumentar la edad de jubilación.

El presidente de la Comisión, Aláin Cedeño, manifestó que lo más importante es que la gente sepa que sí se mantenía el sistema como estaba, iba a haber una crisis. En el sistema mixto de cuentas individuales no se ha jubilado nadie, pero iban a comenzar a jubilarse y a darse cuenta de que las tasas de reemplazo iban a ser menos del 30%.

Por su parte, Ana Patiño, economista y asesora de Conato, argumenta que aumentar la edad de jubilación no era requerido, si no había un ajuste al problema de la evasión fiscal, evasión de la renta jurídica y el ITBMS, una vez que se recauden esos fondos, podríamos hacerles frente a diferentes problemas que tiene el país, no solamente a la Caja del Seguro Social.

Finalmente, Francisco Bustamante, exsubdirector de la CSS, indicó que cree que esto se trata de sacrificio, se trata de racionalizar un sistema que no es sostenible. Cuando tienes una población que está viviendo más, que las modalidades de empleo han cambiado sustancialmente, entonces tienes un nuevo panorama. Se trata de sincerar un sistema con una realidad demográfica.