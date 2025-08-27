Bad Bunny, Selena, Oscar D’León y hasta Taylor Swift: el escenario de Tu Cara Me Suena se enciende HOY en su segundo show

No importa si eres fan del pop, del reguetón, de la salsa o de las rancheras, hoy hay un pedacito de música para todos. El programa favorito de todo Panamá regresa esta noche con su segundo show ¡Imperdible!

Ciudad de Panamá, Panamá/Hay miércoles normales… y luego están los miércoles de Tu Cara Me Suena. Hoy, desde las 8:00 p.m. por TVN, el escenario se transforma en un portal donde nada es lo que parece y todo puede pasar: políticos convertidos en divas del reguetón, periodistas en estrellas de la salsa, cantantes en íconos del pop global, y hasta sorpresas que nadie ve venir hasta que ocurre el primer acorde.

Después de un estreno que dejó a Panamá hablando durante toda la semana, el segundo show de la temporada 2025 llega con promesas de risas, emoción, imitaciones inolvidables y un ingrediente secreto que tiene a todos pendientes: el pulsador, el momento más travieso de la noche que ya probó que puede cambiarlo TODO en cuestión de segundos.

Un primer show que hizo historia

El estreno de esta temporada no pudo ser más explosivo. Desde el gran opening, que todavía sigue dando de qué hablar en redes sociales, hasta las presentaciones, el programa se convirtió en la cita obligatoria de la televisión nacional.

Uno de los momentos más comentados fue, sin duda, la apertura del show: Malcom Ramos apareció caracterizado como la famosa muñeca de El Juego del Calamar, provocando risas, sorpresa y miles de memes en cuestión de segundos. A su lado, Domil Leira arrancó suspiros cuando entró al escenario convertido en nada más y nada menos que Chayanne, desatando euforia en el público que no paraba de corear sus canciones.

Pero la noche tenía reservada otra joya inesperada: Sandra Sandoval se unió a Christian Nodal (que en realidad era Robin Durán bajo su imitación) para cantar el tema “De los besos que te di”. El dúo se robó el corazón de la audiencia y terminó siendo uno de los clips más compartidos en redes.

Y por supuesto, el show también marcó el regreso de las sorpresas del pulsador. Este año, además del clásico “pulsar y esperar el destino”, se estrenó una nueva modalidad llamada “Te lo robo”, que permite a un participante arrebatarle el personaje a otro. El estreno fue épico: Gabo Novoa no dudó en usarlo para quitarle a Robin Durán la imitación de Bad Bunny, provocando un giro inesperado y abriendo la puerta a una competencia más intensa y estratégica.

Kabliz, el gran ganador del primer show

La primera gala tuvo un desenlace vibrante y un ganador indiscutible: Kabliz, quien dejó a todos impresionados al transformarse en Camilo e interpretar el tema “Vida de Rico”. Su caracterización, su voz y hasta los gestos del cantante colombiano fueron tan exactos que los jurados y el público coincidieron en que había logrado una de las mejores imitaciones en la historia del programa.

Pero no fue el único que se robó los aplausos. Valeria Retally, con su carisma, estilo y conexión con la audiencia, se convirtió en la favorita del público, acumulando una ola de apoyo en redes sociales y mostrando que no solo se trata de imitar, sino de emocionar.

Lo que veremos hoy

Después de un inicio tan cargado de sorpresas, las expectativas para esta segunda gala están por las nubes. Los ocho participantes ya conocen la adrenalina de pisar el escenario y ahora regresan con nuevos retos:

La Ministra se pondrá en los zapatos (y en la melena rubia) de Karol G , con toda la actitud y el flow de la “Bichota”.

se pondrá en los zapatos (y en la melena rubia) de , con toda la actitud y el flow de la “Bichota”. Franklyn Robinson se transformará en el gran Oscar D’León , trayendo salsa, sabor y energía al escenario.

se transformará en el gran , trayendo salsa, sabor y energía al escenario. Kabliz , después de ganar la primera gala, ahora tendrá que conquistar al público como Benson Boone , una propuesta diferente que pondrá a prueba su versatilidad.

, después de ganar la primera gala, ahora tendrá que conquistar al público como , una propuesta diferente que pondrá a prueba su versatilidad. Gabo Novoa , con todo y su jugada del “Te lo robo”, será finalmente Bad Bunny , prometiendo un show cargado de reguetón y estilo urbano.

, con todo y su jugada del “Te lo robo”, será finalmente , prometiendo un show cargado de reguetón y estilo urbano. MariGaby apostará por el k-pop transformándose en Lisa M , lista para mostrar una versión fresca, moderna y juvenil.

apostará por el k-pop transformándose en , lista para mostrar una versión fresca, moderna y juvenil. Robin Durán , a quien le arrebataron a Bad Bunny en el primer show, regresa esta vez convertido en la superestrella global Taylor Swift .

, a quien le arrebataron a Bad Bunny en el primer show, regresa esta vez convertido en la superestrella global . Judy Meana asumirá el reto de imitar a una de las voces más icónicas de la música latina: Juan Gabriel , con todo el dramatismo, la fuerza vocal y la teatralidad que eso implica.

asumirá el reto de imitar a una de las voces más icónicas de la música latina: , con todo el dramatismo, la fuerza vocal y la teatralidad que eso implica. Valeria Retally, la favorita del público, brillará en el escenario como Selena Quintanilla, un personaje que promete ser uno de los más emotivos y esperados de la noche.

Intriga, estrategia y pura adrenalina

El ingrediente que hace de Tu Cara Me Suena algo más que un simple show de talento es el pulsador, esa ruleta que puede cambiar por completo el destino de un participante. Con la llegada del “Te lo robo”, la tensión se multiplica: ¿quién se atreverá a usarlo esta vez? ¿Habrá otro giro inesperado como el de Gabo y Robin en la primera gala?

El público está atento, los participantes lo saben y los jurados no pierden detalle. Cada semana se convierte en un juego de estrategia donde no basta con cantar bien: hay que sorprender, convencer y, sobre todo, ganarse el corazón de los fanáticos.

Lo que se viene esta noche

La mesa está servida para un segundo show inolvidable. El público espera presentaciones llenas de emoción, risas, giros inesperados y, por supuesto, el talento de cada participante que semana tras semana se entrega al máximo para hacer una imitación perfecta.

¿Podrá Kabliz mantener su título de ganador? ¿Seguirá Valeria Retally siendo la favorita del público? ¿Logrará Robin Durán sacarse la espina tras perder a Bad Bunny y brillar como Taylor Swift? ¿Quién se atreverá a usar el “Te lo robo”?

La cita es imperdible

Lo cierto es que, con todo lo que promete esta segunda gala, nadie querrá perderse el show de hoy. Será una noche de música, emoción y sorpresas que nos recordará por qué Tu Cara Me Suena es uno de los programas más queridos de la televisión panameña.

Así que ya lo sabes: prepara las palomitas, reúne a la familia, enciende la TV y acompáñanos en esta nueva jornada de talento, humor y espectáculo.