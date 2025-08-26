¡El pulsador volvió a hacer de las suyas! Todo listo para la segunda gala de Tu Cara Me Suena 2025

El público todavía no se recupera de lo que fue la primera gala de Tu Cara Me Suena, y ya mañana miércoles regresa el show más comentado de Panamá. El pulsador ya definió quién será quién en esta segunda entrega… y lo que se viene promete ser pura locura.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Atención Panamá! Prepárense porque mañana vuelve la locura, el drama y el desorden musical más divertido de la televisión. Sí, hablamos de la segunda gala de Tu Cara Me Suena 2025, ese programa que ya en su estreno dejó claro que los lunes se inventaron para sobrevivir… pero los miércoles son para gozar.

El público todavía no se recupera de las carcajadas, los memes y las sorpresas de la primera gala, y ahora el famoso pulsador, ese aparato que debería venir con advertencia de cardiología, decidió los nuevos destinos de nuestros valientes famosos. Habrán bichotas, divos, soneros, conejos malos y hasta pop estadounidense de exportación.

¿Qué artistas veremos?

El azar fue caprichoso y no tuvo compasión. Estas son las estrellas que veremos mañana cobrar vida en el escenario:

Marigaby será Lisa M

La carismática participante se meterá en la piel de una de las pioneras del rap latino. Con energía urbana y picardía boricua, Marigaby tendrá que demostrar que puede encender el escenario con pasos y ritmo.

Robin Durán será Taylor Swift

Uno de los giros más comentados. El presentador y actor panameño tendrá que convertirse en la superestrella del pop estadounidense. De los sombreros de Christian Nodal en la gala pasada pasará a las baladas románticas y los himnos pop de la creadora de Shake It Off.

Valeria Retally será Selena

La favorita del público en la primera gala se enfrentará ahora al desafío de encarnar a la “Reina del Tex-Mex”. No solo deberá cantar con sentimiento, también transmitir el carisma y la conexión con el público que hicieron inmortal a Selena Quintanilla.

Franklyn Robinson será Oscar D’León

El showman panameño se transformará en el “Sonero del Mundo”. Con guaracha, trompetas y swing caribeño, deberá demostrar que puede dominar la salsa y encender la fiesta.

Gabo Novoa será Bad Bunny

La estrella urbana del momento llega al escenario de Tu Cara Me Suena a través de Gabo, que tendrá que meterse en el personaje de “El Conejo Malo”: irreverencia, estilo único y un magnetismo difícil de igualar.

Judy Meana será Juan Gabriel

Una de las asignaciones más desafiantes de la noche. Judy tendrá que encarnar al “Divo de Juárez”, un artista cuya voz, teatralidad y expresividad marcaron a generaciones enteras.

Kabliz será Benson Boone

El ganador de la primera gala ahora tendrá que interpretar a la joven estrella del pop estadounidense. Con canciones cargadas de sentimiento, Kabliz pondrá a prueba su versatilidad y buscará revalidar su título de favorito del jurado.

Lo que pasó en el primer show: un ganador y una favorita

Si alguien creyó que la primera gala iba a ser "light", pues el reality se encargó de dar bofetada con espectáculo. Kabliz se coronó como el gran ganador, con una imitación tan convincente que hasta el jurado se quedó boquiabierto. Entre potencia vocal, acting y caracterización, se ganó el primer puesto y ahora carga con el peso de mantener la vara bien alta. Y es que para muchos, su interpretación de Camilo, fue ¡Perfecta!

Por su lado, Valeria Retally se robó el corazón del público. Las redes sociales fueron suyas, el público votó sin descanso y ella se convirtió en la consentida de la audiencia. Y ojo: ahora como Selena podría desatar un tsunami de votos.

Robin Durán: del sombrero ranchero al glitter pop

Uno de los platos fuertes será sin duda la transformación de Robin Durán en Taylor Swift. Apenas la semana pasada estaba cantando De los besos que te di con sombrero, botas y hasta un dúo improvisado con Sandra Sandoval, y ahora le toca cambiar el tequila por frappuccinos de vainilla.

Además, uno de los mejores momentos que nos dejó el inicio de Tu Cara Me Suena 2025 fue el dúo conformado por Sandra Sandoval y Robin, quienes se unieron en el coro con: "De los besos que ti", sin duda, pocos esperábamos ver a la "Gallina Fina" cantando una buena ranchera de Nodal.

El toque nostálgico: Selena y Juan Gabriel

La segunda gala también tendrá momentos de pura emoción. Valeria Retally como Selena promete hacernos cantar, llorar y recordar por qué la Reina del Tex-Mex sigue viva en cada nota, y, aunque aún la producción no ha revelado la canción asignada, ya muchos de sus fans esperan verla con el icónico traje morado y labios rojos.

Mientras tanto, Judy Meana como Juan Gabriel podría convertirse en el acto más teatral de la noche: dramatismo, abanicos, mariachis invisibles y puro “Amor Eterno”. Aunque, hay algo que muchos están esperando y es: La transformación corporal. Pues, si nos fijamos en Judy, y el Divo de México, habrá mucho por hacer con su contextura. ¿Lograremos ver a la reencarnación de Juan Gabriel en Panamá?

Para bailar salsa y moverse sin permiso

Claro que también habrá fiesta. Franklyn como Oscar D’León será salsa pura, trompetas y tumbao. Y para los que prefieren el perreo, Gabo Novoa será Bad Bunny, lo que significa que mañana habrá gafas oscuras, autotune, y probablemente un “¡YHLQMDLG!” gritado en vivo.

La Ministra y Marigaby: dos retos explosivos

Atención: La Ministra como Karol G promete convertirse en un momento viral. Si alguien puede decir “Bichota” en el pleno y después cantarlo en televisión, es ella. Y no menos explosiva será Marigaby como Lisa M, que tendrá que recordar los días en que el rap en español era puro barrio y actitud.

Kabliz: ¿bicampeón o bluff?

El gran interrogante de la noche: ¿logrará Kabliz, el ganador del estreno, repetir el triunfo? Su reto como Benson Boone es más íntimo y emocional. Menos fiesta, más sentimiento. Veremos si logra convencer al jurado que no solo brilla cuando canta a todo pulmón, sino también cuando susurra con el alma.

¡Tu cita es mañana con el talento nacional!

Así que ya lo saben: mañana miércoles a las 8:00 p.m., Panamá se paraliza con la segunda gala de Tu Cara Me Suena 2025. Habrá risas, habrá lágrimas, habrá “te lo robo” y, sobre todo, habrá un desfile de estrellas que nos harán cantar como si fueran los artistas reales.

Porque si algo nos enseñó la primera gala, es que Tu Cara Me Suena no es solo un show: es un viaje musical, un carnaval de imitaciones y la excusa perfecta para olvidarse del estrés y gozar con el talento local.

¡Y cuidado! Que después de ver a Robin como Taylor Swift, quizá Panamá descubra que el verdadero Eras Tour está ocurriendo en la pantalla chica.