Panamá anuncia su selección para FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino de Baloncesto

Panamá/Panamá ya cuenta con una selección de 12 jugadoras que participarán en el FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino, a jugarse en el INFORUM en la ciudad de Irapuato, estado de Guanajuato, México, del lunes 16 al domingo 22 de junio.

La lista de la Selección Nacional Sub-16 Femenina de Panamá fue divulgada por la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) y es la siguiente:

Frida Acevedo, Nickielys Álvarez, Elianys Cocherán, Karla Díaz, Jazmín Flores, Keimauda Gray, Vivian Grenald, Mikayla Hicks, Camila Julio, Daniela Ramírez, Joyce Ramos y Aylín Villarreal.

El cuerpo técnico nacional lo encabeza el entrenador Eduardo Isaac, lo asisten Michael Hicks y Enrique Grenald Jr. La preparadora física es Yamilka Alba.

El torneo contará con la participación de ocho países, dividido en dos grupos. En el Grupo A: Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela; y en el Grupo B: Canadá, Colombia, Panamá y el anfitrión, México.

Te puede interesar: Panamá hace historia con su participación en el Torneo FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino

Competencia

El sistema de competencia en la Fase de Grupos, cada equipo jugará un partido contra cada rival para definir el orden de clasificación a los Cuartos de Final y los cruces en esa instancia (1 A vs 4 B, 2 A vs 3 B, 2 B vs 3 A y 1 B vs 4 A). Los cuatro ganadores de los Cuartos de Final avanzarán a las Semifinales y el resto de los equipos jugará por las posiciones 5-8. Los ganadores de las Semifinales se medirán por la medalla de oro y los perdedores por la de bronce.

El FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino otorga cuatro cupos a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA Sub-17 Femenino de 2026.

La selección nacional Sub-16 femenino debutará en el partido inaugural el lunes 16 de junio a las 7:00p.m. (Hora en Panamá) ante las locales, México; al día siguiente contra Colombia a las 4:30 p.m., y cierra la ronda regular el miécoles 18 ante Canadá, a las 4:30 p.m.

La Selección Nacional Sub-16 Femenino entrenará los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de junio en la Arena Roberto Durán de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Te puede interesar: Béisbol U23 2025: Resultados y tabla de posiciones tras el cierre de la semana 1 del campeonato nacional

Historia

El Campeonato FIBA Américas Femenino Sub-16, también conocido como FIBA U16 Women's AmeriCup, es el principal torneo de baloncesto femenino para selecciones nacionales menores de 16 años en las Américas. Organizado por FIBA Américas desde 2009, se celebra cada dos años y sirve como clasificatorio para el Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino Sub-17.

Desde su inicio, Estados Unidos ha dominado la competencia, obteniendo el oro en siete de las ocho ediciones celebradas hasta 2023. El único equipo que ha logrado arrebatarle el título fue Canadá, en 2015.

En la edición de 2023, Estados Unidos derrotó a Canadá 79–59 en la final, extendiendo su racha invicta a 24 victorias consecutivas en el torneo.

Los cuatro primeros lugares del campeonato clasifican al Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino Sub-17 de la FIBA, donde las selecciones continúan su desarrollo en el baloncesto internacional.

La novena edición del torneo se llevará a cabo del 16 al 22 de junio de 2025 en Irapuato, Guanajuato, México. Ocho selecciones nacionales participarán, y los cuatro mejores equipos obtendrán su pase al Mundial Sub-17 de 2026 en Chequia.

Este evento representa una plataforma clave para el desarrollo del baloncesto femenino en las Américas, brindando a las jóvenes atletas la oportunidad de competir al más alto nivel y avanzar en su carrera deportiva.

Información de FEPABA