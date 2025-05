Panamá hace historia con su participación en el Torneo FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino

Panamá/La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) informa con orgullo a todos los Medios de Comunicación Deportivos —Prensa escrita, Radio, Televisión y Plataformas Digitales— sobre la histórica participación de Panamá en el Torneo FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino 2025, que se celebrará en la ciudad de Irapuato, México, del lunes 16 al domingo 22 de junio.

Este acontecimiento marca un hito sin precedentes para el baloncesto femenino panameño, ya que es la primera vez que el país compite en esta importante categoría a nivel continental.

En total, serán ocho selecciones nacionales las que lucharán por la gloria en esta edición: Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela en el Grupo A; y Canadá, Colombia, México y Panamá en el Grupo B. Los cuatro mejores equipos del torneo se clasificarán directamente a la Copa del Mundo FIBA Sub-17 Femenina de 2026, lo que le añade un valor aún mayor a esta competición.

La Selección Nacional Sub-16 Femenina de Panamá hará su debut en el partido inaugural del certamen, enfrentando a las anfitrionas de México el lunes 16 de junio a las 7:00 p.m. (hora panameña). Posteriormente, el martes 17 a las 4:30 p.m., se medirá ante Colombia y cerrará la ronda de grupos el miércoles 18, también a las 4:30 p.m., enfrentando a la poderosa selección de Canadá.

El sistema de competencia establece que cada equipo jugará una vez contra cada rival de su grupo. Al finalizar esta fase, se definirán los cruces de cuartos de final: 1° del Grupo A vs 4° del Grupo B, 2° A vs 3° B, 2° B vs 3° A y 1° B vs 4° A. Los equipos ganadores avanzarán a las semifinales, mientras que los perdedores disputarán posiciones del quinto al octavo lugar. Las semifinales determinarán qué equipos lucharán por la medalla de oro y quiénes por la de bronce.

Más allá del aspecto competitivo, la participación de Panamá en este torneo representa un avance fundamental en el desarrollo del baloncesto femenino en el país. Apostar por las categorías juveniles no solo significa sembrar el futuro de nuestro deporte, sino también abrir caminos de igualdad y empoderamiento para las niñas y jóvenes panameñas que sueñan con representar a su país.

Este tipo de experiencias internacionales permite que nuestras jugadoras se fogueen en escenarios de alto nivel, adquieran confianza, amplíen sus habilidades y se conviertan en referentes para las nuevas generaciones. Además, ayuda a consolidar el trabajo de formación que desde FEPABA se viene realizando con compromiso y visión de largo plazo.

Con información de Fepaba.

