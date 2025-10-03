Panamá/¡Bienvenidos a la gran semifinal del Premundial de Béisbol Sub-23! Desde el diamante, la emoción del béisbol juvenil se vive al máximo con los mejores equipos de la región luchando por un cupo al Mundial de la categoría.

Este duelo, cargado de intensidad y talento, se podrá disfrutar en exclusiva a través de las pantallas de TVMAX y en la señal digital de TVN Pass, llevando a todos los fanáticos cada lanzamiento, cada batazo y cada jugada decisiva de una jornada que promete historia en el diamante.

¡A MATAR O MORIR! PANAMÁ Y CUBA SE JUEGAN EL BOLETO AL MUNDIAL EN LA CHORRERA

La pugna por la clasificación al Mundial de la categoría ha alcanzado su etapa culminante. De los cuatro equipos sobrevivientes, solo tres obtendrán su pase al Mundial de Béisbol U23 que se realizará el próximo año en Nicaragua.

El encuentro estelar de la jornada de semifinales enfrenta a la selección de Panamá contra el equipo isleño de Cuba. Este duelo se disputará en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, hoy viernes 3 de octubre de 2025, a las 8:00 p.m.. El ganador de este choque crucial no solo asegura su lugar en la final del Premundial, sino que automáticamente sella su boleto mundialista.

Así llegaron a la semifinal

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con récords similares de tres victorias y una derrota.

Cuba se consolidó como líder del Grupo B con triunfos contundentes sobre Islas Vírgenes Estadounidenses (8 carreras a 2), Aruba (5 por 0) y Puerto Rico (5 por 0). Su única derrota se registró en la última fecha ante Bahamas, por la mínima diferencia de 0 a 1.

Por su parte, el conjunto panameño terminó como segundo del Grupo A luego de sellar su clasificación con una victoria clave ante Guatemala la noche del jueves 2 de octubre. Panamá también venció a Costa Rica (17 por 0) y Honduras (3 por 0), aunque su único revés fue ante México (5 por 9), equipo que terminó invicto la fase de grupos.

Mientras Panamá y Cuba luchan por el segundo boleto, la jornada de semifinales se abre con el enfrentamiento entre Puerto Rico y México, programado para las 3:00 p.m..

Recuerden sintonizar este emocionante choque de pelota por TVMAX, TVN Pass y el canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.