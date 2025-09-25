Estadio Roberto Mariano Bula| Reconstrucción del coliseo de Colón alcanza 70% de avance

La instalación deportiva es reconocida por ser la casa principal del béisbol colonense

Panamá/El estadio de béisbol Roberto Mariano Bula, en la provincia de Colón, avanza a paso firme, con un 70% de progreso, donde se ha estado trabajando en áreas importantes.

Durante esta etapa se incluyen instalación de postes de luminarias, construcción de los dugouts y camerinos e instalación de las tuberías y desagües, este último punto clave permitirá contar con un sistema de drenaje óptimo dentro y fuera del terreno de juego para permitir el mejor desarrollo del deporte.

Gracias a estos avances, Colón contará con un estadio renovado y preparado para brindar las mejores condiciones para los peloteros y fanáticos de los 'Beep Beep'.

La moderna instalación tendrá una capacidad para 5,000 aficionados y estacionamientos para 102 vehículos.

Contempla locales comerciales, baños con vestidores para deportistas, clubhouse, baños públicos, salón de conferencias, dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores por dormitorio (16 camarotes cada uno), cabinas de prensa; enfermería, luminarias, pantalla y cintillos publicitarios de última generación, además de una novedosa fachada.

A nivel de terreno, el mismo será de césped sintético, con especificaciones de la Major League Baseball, apto para la realización de juegos de la liga local, partidos internacionales y del béisbol profesional.

Datos generales

El estadio Roberto Mariano Bula es un coliseo ubicado en la ciudad de Colón, Panamá, que actualmente está en reconstrucción. Dicha labor forma parte del proyecto Renovación Deportiva de Colón.

Su nombre en honor a Roberto Mariano Bula, que fue dirigente deportivo, poeta, autor del himno de Colón, y una figura local importante.

Costos, contratista y plazos

Contratista actual (o al que se le adjudicó) es APROCOSA .

. Inversión estimada total: B/. 33.7 millones (aproximadamente ese monto en dólares canjeables), lo que representa un aumento respecto al costo inicial estimado ($15‑16 millones).

(aproximadamente ese monto en dólares canjeables), lo que representa un aumento respecto al costo inicial estimado ($15‑16 millones). Se proyecta que la obra sea entregada en 2026. Hay un contrato de vigencia de 14 meses, pero se tiene la meta de adelantarlo si es posible a 11 meses.

Retrasos

El estadio ha estado parado o con retrasos durante varios años (desde 2017 principalmente).

Se presentaron múltiples adendas al contrato (cambios en el monto, tiempo, contratistas). Una de esas adendas añadió varios millones al costo alegando aumentos de materiales, complicaciones por la pandemia, etc.

al contrato (cambios en el monto, tiempo, contratistas). Una de esas adendas añadió varios millones al costo alegando aumentos de materiales, complicaciones por la pandemia, etc. El estadio fue declarado monumento histórico el 14 de agosto de 2002.

Nuevas especificaciones

Después que culminen los trabajos, el estadio tendrá otras especificaciones. Las principales se las mencionamos a continuación.

Capacidad de aficionados: 5,000 personas

5,000 personas Estacionamientos para 102 vehículos

para 102 vehículos Infraestructura de apoyo: locales comerciales, baños, vestidores, clubhouse, salas de conferencias, enfermería, cabinas de prensa, etc.

locales comerciales, baños, vestidores, clubhouse, salas de conferencias, enfermería, cabinas de prensa, etc. Dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores (16 en cada uno)

con capacidad para 32 jugadores (16 en cada uno) El terreno de juego será de césped sintético, con especificaciones de la Major League Baseball, apto para ligas locales, partidos internacionales y béisbol profesional. Incluye mejora en drenaje: levantar superficie 30 centímetros para evitar inundaciones históricas.

Información de Pandeportes