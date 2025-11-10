Fiestas Patrias | José 'Chema' Caballero orgulloso de ser abanderado en La Villa de Los Santos

El pelotero panameño José 'Chema' Caballero cerró su campaña 2025 con los Yankees de Nueva York y jugando en la postemporada de la MLB.

Panamá/La Villa de Los Santos vive este 10 de noviembre una jornada especial al conmemorar los 204 años del Grito de Independencia, una fecha histórica que llena de orgullo a todo el país.

Este año, el honor de portar la bandera nacional recayó en el pelotero panameño José “Chema” Caballero jugador de los Yankees de Nueva York, quien fue designado como abanderado oficial de las festividades patrias.

El talentoso beisbolista oriundo de Los Santos vivió la experiencia con emoción y gratitud, destacando la importancia de representar a su tierra natal en un día tan simbólico. “Súper orgulloso, súper orgulloso de estar acá, de llevar los colores de mi país y representar a toda mi provincia en un día tan especial para todos nosotros los santeños”, expresó Caballero mientras sostenía la bandera tricolor ante cientos de asistentes que se congregaron en la plaza del distrito histórico.

El evento contó con la presencia del presidente de la República, ministros de Estado y representantes de los distintos órganos del Gobierno, quienes acompañaron a la comunidad santeña en una celebración llena de fervor patriótico, música típica y desfiles alusivos a la independencia.

En el ámbito deportivo, el reconocimiento a Chema Caballero simboliza el vínculo entre el deporte nacional y el orgullo patrio, destacando a los atletas panameños que con su esfuerzo y disciplina dejan en alto el nombre del país en escenarios internacionales como las Grandes Ligas.

Antes de finalizar el acto, el pelotero envió un mensaje especial a la juventud panameña, animando a los jóvenes a mantener la fe y la perseverancia en sus sueños: “El mismo mensaje de siempre: que crean en Dios, que crean en los sueños que tienen, que se pueden cumplir, y que el cielo es el límite”.

Con palabras de inspiración y una bandera en sus manos, José “Chema” Caballero se convirtió en símbolo de orgullo, identidad y esperanza, recordando que los valores del deporte y del patriotismo caminan juntos en el corazón del pueblo panameño.

José Caballero: Velocidad Panameña y Liderazgo en Bases Robadas en su Temporada 2025

La temporada 2025 de José Caballero fue un torbellino de velocidad y, más notablemente, una historia de intercambio a mitad de campaña que redefinió su rol y su impacto en la Liga Americana.

El campocorto panameño, quien comenzó el año con los Tampa Bay Rays, mantuvo su estatus como uno de los corredores más peligrosos de la MLB, antes de ser traspasado a un contendiente divisional.

El Impacto Estadístico: Velocidad Imparable

Aunque la temporada regular 2025 de Caballero terminó antes de completarse el calendario con su equipo original, sus números reflejan una ofensiva eficiente y una capacidad de robo élite:

• Turnos al Bate (TB): 314.

• Promedio de Bateo (PRO): .236.

• Carreras Impulsadas (CIs): 36.

• OPS (Porcentaje de Embasado más Slugging): .686.

• Carreras (C): 52.

El Liderato indiscutible en Bases Robadas

La estadística que más definió el 2025 de Caballero fue su rendimiento en la basepath. El panameño registró 49 bases robadas (BR), una cifra que lo colocó como 1ro en Bases Robadas en la liga.

El Bombazo del Mercado: El Traspaso a los Yankees

El evento noticioso más significativo para Caballero en 2025 fue el movimiento transaccional a finales de julio.

El 31 de julio de 2025, los Tampa Bay Rays cambiaron al shortstop José Caballero a los New York Yankees a cambio de CF Everson Pereira y consideraciones futuras. Inmediatamente, el 1 de agosto de 2025, los New York Yankees activaron a José Caballero.