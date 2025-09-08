Mundial de Béisbol U18 resultado| Panamá se levanta con 'no hit no run' ante Alemania

Después de tres descalabros, el conjunto panameño encontró el camino a la victoria en el certamen que se realiza en Okinawa, Japón

Panamá/Panamá sacó esta madrugada su primer triunfo en la Ronda Regular del Campeonato Mundial de Béisbol U18, gracias a una gran labor montícular del derecho Héctor Aguilar que trabajó un "No Hit no Run" ante Alemania y comandó a su equipo a una victoria de 14-0.

Aguilar caminó 5.0 grandes entradas sin imparables, sin anotaciones, boleando a 4 y ponchando a 6, con 75 lanzamientos, de los cuales 45 fueron por la ruta de los strikes y se apuntó el triunfo.

Panamá jugó con una buena ofensiva, sumando 11 imparables y dos errores en el terreno, anotando 4 en la primera entrada, 1 en la segunda, 9 en la tercera, mientras que Alemania agregaba 6 errores a su juego en la jornada de este lunes.

El coclesano y capitán del equipo Ricardo Acosta dio de 3-3, con 3 remolques, Luis Rivera de 3-1 con dos anotadas, Daniel Méndez de 3-2 con 2 producidas, Carlos Castillo de 2-1 y Caleb Rivera de 2-1 para ser los mejores por Panamá.

Para esta noche, a eso de las 8:30 p.m., está programado el partido ante China en el cierre de la Ronda Regular, donde Panamá debe salir airoso y aspirar a un cupo en la Súper Ronda.

Te puede interesar: Mundial de béisbol U18 | Panamá sufre tercera derrota y complica su pase a siguiente ronda

Últimos resultados

La jornada más reciente del Mundial de Béisbol U18, la que se disputó entre el domingo 7 y el lunes 8 de septiembre en Panamá, dejaron los siguientes resultados:

Grupo A

Cuba 0-1 Puerto Rico

Sudáfrica 0-10 Japón (Finalizado en 5 episodios)

Italia 0-8 Corea del Sur

Grupo B

China Taipéi 0-10 Estados Unidos (Finalizado en 5 episodios)

Australia 2-10 China Taipéi

Alemania 0-14 Panamá (Finalizado en 5 episodios)

Te puede interesar: Panamá vs Guatemala| Esta ha sido la historia de este enfrentamiento en eliminatorias mundialistas

Tabla de posiciones

El estado de los equipos es el siguiente:

Grupo A

Japón: 4-0

Puerto Rico: 3-1

Corea del Sur: 2-1

Cuba: 2-2

Sudáfrica: 0-3

Italia: 0-4

Grupo B

Estados Unidos: 4-0

China Taipéi: 3-1

Australia: 2-2

Alemania: 2-2

Panamá: 1-3

ChinaTaipéi: 0-4

Próximos partidos

El certamen está por desarrollar la última fecha de su fase de grupos, donde se espera que se definan formalmente las clasificaciones a la Súper Ronda. Además que se conocerán a los equipos que pasen a la Ronda de Consolación.

Los encuentros programados para la temporada venidera son:

Australia vs Estados Unidos (Okinawa Cellular Stadium/ Lunes 8 de septiembre, 8:30 p.m.)

Panamá vs China (Nishizaki Sradium/ Lunes 8 de septiembre, 8:30 p.m.)

Cuba vs Corea del Sur (Okinawa Cellular Stadium/ Lunes 8 de septiembre, 12:30 a.m.)

Sudáfrica vs Italia (Nishizaki Sradium/ Lunes 8 de septiembre, 12:30 a.m.)

Japón vs Puerto Rico (Okinawa Cellular Stadium/ Lunes 8 de septiembre, 4:30 a.m.)

China Taipéi vs Alemania (Nishizaki Sradium/ Lunes 8 de septiembre, 4:30 a.m.)

La fecha y horas plasmadas corresponden al tiempo de Panamá.

Información de Fedebeis

Te puede interesar: Carlos Alcaraz vence a Jannik Sinner y conquista su segundo US Open