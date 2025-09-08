Mundial de Béisbol U18 resultado| Panamá se levanta con 'no hit no run' ante Alemania
Después de tres descalabros, el conjunto panameño encontró el camino a la victoria en el certamen que se realiza en Okinawa, Japón
Panamá/Panamá sacó esta madrugada su primer triunfo en la Ronda Regular del Campeonato Mundial de Béisbol U18, gracias a una gran labor montícular del derecho Héctor Aguilar que trabajó un "No Hit no Run" ante Alemania y comandó a su equipo a una victoria de 14-0.
Aguilar caminó 5.0 grandes entradas sin imparables, sin anotaciones, boleando a 4 y ponchando a 6, con 75 lanzamientos, de los cuales 45 fueron por la ruta de los strikes y se apuntó el triunfo.
Panamá jugó con una buena ofensiva, sumando 11 imparables y dos errores en el terreno, anotando 4 en la primera entrada, 1 en la segunda, 9 en la tercera, mientras que Alemania agregaba 6 errores a su juego en la jornada de este lunes.
El coclesano y capitán del equipo Ricardo Acosta dio de 3-3, con 3 remolques, Luis Rivera de 3-1 con dos anotadas, Daniel Méndez de 3-2 con 2 producidas, Carlos Castillo de 2-1 y Caleb Rivera de 2-1 para ser los mejores por Panamá.
Para esta noche, a eso de las 8:30 p.m., está programado el partido ante China en el cierre de la Ronda Regular, donde Panamá debe salir airoso y aspirar a un cupo en la Súper Ronda.
Te puede interesar: Mundial de béisbol U18 | Panamá sufre tercera derrota y complica su pase a siguiente ronda
Últimos resultados
La jornada más reciente del Mundial de Béisbol U18, la que se disputó entre el domingo 7 y el lunes 8 de septiembre en Panamá, dejaron los siguientes resultados:
Grupo A
- Cuba 0-1 Puerto Rico
- Sudáfrica 0-10 Japón (Finalizado en 5 episodios)
- Italia 0-8 Corea del Sur
Grupo B
- China Taipéi 0-10 Estados Unidos (Finalizado en 5 episodios)
- Australia 2-10 China Taipéi
- Alemania 0-14 Panamá (Finalizado en 5 episodios)
Te puede interesar: Panamá vs Guatemala| Esta ha sido la historia de este enfrentamiento en eliminatorias mundialistas
Tabla de posiciones
El estado de los equipos es el siguiente:
Grupo A
- Japón: 4-0
- Puerto Rico: 3-1
- Corea del Sur: 2-1
- Cuba: 2-2
- Sudáfrica: 0-3
- Italia: 0-4
Grupo B
- Estados Unidos: 4-0
- China Taipéi: 3-1
- Australia: 2-2
- Alemania: 2-2
- Panamá: 1-3
- ChinaTaipéi: 0-4
Te puede interesar: Jaime Arboleda vs 'Pinocho' Sánchez: Controversial empate en batalla campal de boxeo en Ciudad Obregón
Próximos partidos
El certamen está por desarrollar la última fecha de su fase de grupos, donde se espera que se definan formalmente las clasificaciones a la Súper Ronda. Además que se conocerán a los equipos que pasen a la Ronda de Consolación.
Los encuentros programados para la temporada venidera son:
- Australia vs Estados Unidos (Okinawa Cellular Stadium/ Lunes 8 de septiembre, 8:30 p.m.)
- Panamá vs China (Nishizaki Sradium/ Lunes 8 de septiembre, 8:30 p.m.)
- Cuba vs Corea del Sur (Okinawa Cellular Stadium/ Lunes 8 de septiembre, 12:30 a.m.)
- Sudáfrica vs Italia (Nishizaki Sradium/ Lunes 8 de septiembre, 12:30 a.m.)
- Japón vs Puerto Rico (Okinawa Cellular Stadium/ Lunes 8 de septiembre, 4:30 a.m.)
- China Taipéi vs Alemania (Nishizaki Sradium/ Lunes 8 de septiembre, 4:30 a.m.)
La fecha y horas plasmadas corresponden al tiempo de Panamá.
Información de Fedebeis