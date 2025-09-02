Panamá da el primer paso ante MLB para su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El certamen se realizará entre el 5 y 17 de marzo del próximo año

Panamá/Panamá cumplió con el primer requisito, estipulado por Major League Baseball (MLB), para conformar el equipo que le representará en la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol que se llevará a cabo el próximo año. Esto lo informó el gerente general del conjunto panameño, Dámaso Espino, en un comunicado difundido este martes.

La nota señala que la gerencia de Panamá entregó, el pasado sábado 30 de agosto, a MLB una lista preliminar de 50 "jugadores de interés". Un requisito que las Grandes Ligas solicita a los países participantes

"Esta lista incluye a talento de alto nivel, con jugadores que actualmente militan en Grandes Ligas, Ligas Menores, ligas profesionales de Asia y México y otros circuitos internacionales, así como algunos jugadores provenientes de nuestros torneos nacionales", precisa Espino en el comunicado.

Te puede interesar: Clásico Mundial 2026 | Conoce en qué grupo quedó Panamá y dónde jugará

Por disposición de Major League Baseball y su Asociación de Peloteros, ese listado no puede divulgarse. Esto se debe a que MLB debe contactar a sus organizaciones afiliadas para gestionar los permisos oficiales de los jugadores

Luego de cumplir con este requisito, Panamá dará un nuevo paso con la presentación de su nómina provisional lo que deberá hacer hasta el 3 de diciembre.

"Para ello planeamos aprovechar la Copa América de Béisbol y las ligas invernales en las que muchos de nuestros jugadores estarán activos", plasma la nota. Esas dos competencias se llevarán a cabo entre los meses de noviembre de 2025 y enero de 2026.

Panamá forma parte del Grupo A en el próximo Clásico Mundial de Béisbol junto a Puerto Rico, Canadá, Cuba y Colombia.

Te puede interesar: Dámaso Espino es el nuevo gerente de la selección nacional de béisbol de Panamá para el Clásico Mundial 2026

Historia del torneo

El Clásico Mundial de Béisbol (World Baseball Classic, WBC) es el torneo internacional de béisbol más importante a nivel de selecciones nacionales, organizado por Major League Baseball (MLB) y la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC). Es considerado el equivalente de la Copa del Mundo de la FIFA, pero para el béisbol.

Ediciones

1. 2006 – Japón campeón

Sede principal: Japón, Puerto Rico, EE. UU.

Japón, Puerto Rico, EE. UU. Final: Japón 10 - 6 Cuba

Japón 10 - 6 Cuba Campeón: Japón

Japón MVP: Daisuke Matsuzaka

Daisuke Matsuzaka Datos clave:

Primera edición.

Cuba sorprendió al llegar a la final sin jugadores de MLB.

Japón mostró gran calidad táctica y pitcheo.

Te puede interesar: Copa Presidente de Taekwondo | Panamá dice presente en Perú para este evento internacional

2. 2009 – Japón bicampeón

Sede principal: Japón, México, EE. UU.

Japón, México, EE. UU. Final: Japón 5 - 3 Corea del Sur (en 10 innings)

Japón 5 - 3 Corea del Sur (en 10 innings) Campeón: Japón

Japón MVP: Daisuke Matsuzaka (por segunda vez)

Daisuke Matsuzaka (por segunda vez) Datos clave:

Rivalidad asiática intensa entre Japón y Corea.

Ken Griffey Jr. jugó su último torneo con EE. UU.

3. 2013 – República Dominicana campeón invicto

Sede principal: Japón, Puerto Rico, EE. UU.

Japón, Puerto Rico, EE. UU. Final: República Dominicana 3 - 0 Puerto Rico

República Dominicana 3 - 0 Puerto Rico Campeón: República Dominicana

República Dominicana MVP: Robinson Canó

Robinson Canó Datos clave:

Dominicana ganó todos sus juegos (8-0).

Gran ofensiva liderada por Robinson Canó, José Reyes, y Nelson Cruz.

Te puede interesar: Béisbol U10| Así se conformaron los grupos para el campeonato nacional 2025

4. 2017 – Estados Unidos campeón

Sede principal: Japón, Corea del Sur, EE. UU.

Japón, Corea del Sur, EE. UU. Final: Estados Unidos 8 - 0 Puerto Rico

Estados Unidos 8 - 0 Puerto Rico Campeón: Estados Unidos

Estados Unidos MVP: Marcus Stroman

Marcus Stroman Datos clave:

EE. UU. armó su mejor equipo hasta entonces.

Stroman lanzó un no-hit parcial en la final.

Puerto Rico llegó invicto a la final, otra vez subcampeón.

5. 2023 – Japón tricampeón