Panamá conforma preselección con miras a Panamericano de Béisbol U10

Treinta y un jugadores han sido convocados para el proceso que culminará con la escogencia del equipo que representará a Panamá en ese torneo panamericano

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol reveló el listado de 31 peloteros que conforman la preselección nacional U10 que jugará el Campeonato Panamericano a jugarse en Venezuela, del 1 al 8 de noviembre, próximo.

Tras realizado el Campeonato Nacional U10, se procedió a escoger a los peloteros que estarán entrenando, para el Panamericano con sede en Venezuela.

Este es el listado completo:

Lanzadores: Hansley Atencio, Said Candanedo, Mathew Castillo, Saúl González, Javier Fuentes, Juan Ortíz, Miguel Samaniego, Martín Solís, Jonás Urriola, Carlos Urriola, Jefté Concepción y Ray Flores.

Hansley Atencio, Said Candanedo, Mathew Castillo, Saúl González, Javier Fuentes, Juan Ortíz, Miguel Samaniego, Martín Solís, Jonás Urriola, Carlos Urriola, Jefté Concepción y Ray Flores. Receptores: Noah Cubilla, Tobías Álvarez, Aaron Rivera y Gabriel Rodríguez.

Noah Cubilla, Tobías Álvarez, Aaron Rivera y Gabriel Rodríguez. Cuadro interior: Edgar Batista, Alejandro Delgado, Dylán Mendieta, José Moreno, Javier Pérez y Lucca Serrano.

Edgar Batista, Alejandro Delgado, Dylán Mendieta, José Moreno, Javier Pérez y Lucca Serrano. Jardineros: Kevin Bethancourt, Richard Caro, Einer Gallardo, Edwin García, Luis Molinar, Ananías Pimentel, Christian Sevillano, Neymar Valdés y Eric Hurtado.

La competencia

El Panamericano de Béisbol U10 es una competición continental organizada por WBSC Americas (la rama americana de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol) para jugadores de hasta 10 años (categoría U‑10), es decir, niños de 9 y 10 años principalmente.

Edición reciente (2024)

El torneo se desarrolló en Tamaulipas, México entre finales de noviembre de 2024.

entre finales de noviembre de 2024. Participaron seis selecciones nacionales del continente americano: México (anfitrión), Venezuela, Panamá, República Dominicana, Brasil y Puerto Rico.

selecciones nacionales del continente americano: México (anfitrión), Venezuela, Panamá, República Dominicana, Brasil y Puerto Rico. El formato inicial fue de “todos contra todos” en la ronda clasificatoria. Los cuatro primeros equipos avanzaron a semifinales: 1° vs 4° y 2° vs 3°. Los equipos que quedaron en quinto y sexto lugar jugaron un partido de consolación.

En la final, México se coronó campeón tras vencer a Venezuela 6‑0.

se coronó campeón tras vencer a 6‑0. Panamá obtuvo el tercer lugar al derrotar a República Dominicana 13‑6 en el partido por la medalla de bronce.

al derrotar a República Dominicana 13‑6 en el partido por la medalla de bronce. En cuanto a estadísticas ofensivas y lanzamientos, por ejemplo, en la final Yael Cervantes lanzó 4.2 entradas sin permitir carreras.

