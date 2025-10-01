Panamá vs México| Prueba de fuego en el Grupo A del Premundial de Béisbol U23

Después de ganar sus dos primeros encuentros, panameños y mexicanos miden fuerzas en un duelo atractivo

Panamá/En un duelo de invitos (2-0) los equipos de Panamá y México se enfrentan esta noche en un "partidazo" del Premundial U23 que se desarrolla en nuestro país.

En el moderno estadio Mariano Rivera de La Chorrera ambas novenas saldrán al diamante a disputar el liderazgo del Grupo A.

Panamá está invito en dos salidas con triunfos categóricos sobre Costa Rica 17x0 y sobre Honduras 3-0.

El picheo ha lucido intratable, en 12 entradas no ha permitido carreras, no han otorgado bases por bolas, han recetado 24 ponches y han permitido solo tres imparables a sus contrarios.

La ofensiva ha conectado 19 imparables, ocho extrabases, incluyendo un cuadrangular del súper prospecto Adrián Sugastey.

A la defensiva casi impecable con un solo error y cinco doble matanzas.

Así está México

Los aztecas también han lucido sólidos en dos presentaciones con triunfos 5x0 sobre Guatemala donde su picheo sólo permitió un incogible en siete episodios.

Luego derrotaron a Costa Rica 5x2 limitando a los ticos a dos aislados imparables.

Antecedente

México y Panamá sólo se han enfrentado en una ocasión en los premundiales de la categoría u23.

Eso ocurrió en el debut de Panamá en estos certámenes en 2017 cuando nuestro país también fue sede.

El estelar Harold Araúz realizó un excelente trabajo desde el montículo de siete ponches y una base por bolas, para derrotar a los mexicanos 6x3. El receptor Víctor Moscote pegó cuadrangular en ese partido para destacar en una ofensiva de 12 incogibles.

El torneo

Concepto

El Premundial de Béisbol U23 es un torneo oficial para selecciones nacionales de béisbol con jugadores menores de 23 años.

es un torneo oficial para selecciones nacionales de béisbol con jugadores menores de 23 años. Lo organiza la Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas) junto con la WBSC.

) junto con la . Funciona también como clasificatorio para la Copa Mundial U23 de la WBSC.

Formato

En general participan varias selecciones de América divididas en grupos.

Los equipos compiten en ronda de grupos, luego se disputan finales, medallas, etc.

Los primeros colocados (y en algunos casos los segundos o terceros) obtienen el pase al Mundial.

Importancia

Permite el desarrollo de jugadores jóvenes que pueden dar el salto al nivel adulto.

que pueden dar el salto al nivel adulto. Sirve como vía para que los equipos americanos participen en la Copa Mundial U23 .

Ayuda a medir el nivel competitivo entre países del continente, lo que favorece mejoras técnicas, scouting, experiencia internacional, etc.

Información de José Otero (historiador)