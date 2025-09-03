Mundial de Béisbol U18| Panamá revela su alineación titular para el debut ante Estados Unidos

El equipo panameño está instalado en la ciudad de Okinawa, Japón, donde se disputará la competencia.

Panamá/Panamá está por salir al terreno de juego del Okinawa Cellular Stadium para enfrentar a Estados Unidos en el que será su primer partido del Mundial de Béisbol U18 2025. Por lo que, un día antes de ese encuentro, dio a conocer la alineación que presentará.

El manager del equipo panameño, Carlos Maldonado, anunció a través de los medios oficiales de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) que la novena titular para el cotejo ante los estadounidenses es la siguiente:

Lanzador: José Serva Receptor: Juan Rujano Primera base: Caleb Rivera Segunda base: Ricardo Acosta Tercera base: Daniel Méndez Campo corto: Williams Cutshall Jardín izquierdo: Michael Nieto Jardín central: Luis Rivera Jardín derecho: Aníbal Sánchez Bateador designado: Carlos Castillo

El orden al bate se dará a conocer poco antes del inicio del partido que está programado para el jueves 4 de septiembre a las 8:30 p.m. (tiempo de Panamá).

Llegada a Okinawa

El conjunto panameño arribó a la sede del Mundial de Béisbol U18 a las 2:00 a.m. del miércoles 3 de septiembre (tiempo de Panamá). Luego de instalarse, el grupo salió al patio del hotel de concentración para hacer ejercicios de estiramiento.

Con el arribo a Okinawa termina una travesía que inició en el territorio panameño en la tarde del lunes 1 de septiemnbre.

"Ha sido un viaje largo e intenso por la cantidad de horas que estuvimos en el avión", afirmó el delegado de la representación panameña, Apolinar Sevillano. "Hicimos una escala de dos horas y media en Monterrey que no estaba estipulada, pero nos tocó", recordó.

Calendario de Panamá

5 de septiembre: Panamá vs. Estados Unidos (en Okinawa, 10:30 a.m. hora local; 8:30 p.m. del 4 en Panamá)

Panamá vs. Estados Unidos (en Okinawa, 10:30 a.m. hora local; 8:30 p.m. del 4 en Panamá) 6 de septiembre: Panamá vs. Australia (10:30 a.m. hora local; 8:30 p.m. del 5 en Panamá)

Panamá vs. Australia (10:30 a.m. hora local; 8:30 p.m. del 5 en Panamá) 7 de septiembre: Panamá vs. China Taipéi (6:30 p.m. en Nishizaki; 4:30 a.m. del mismo día en Panamá)

Panamá vs. China Taipéi (6:30 p.m. en Nishizaki; 4:30 a.m. del mismo día en Panamá) 8 de septiembre: Panamá vs. Alemania (2:30 p.m.; 12:30 a.m. en Panamá)

Panamá vs. Alemania (2:30 p.m.; 12:30 a.m. en Panamá) 9 de septiembre: Panamá vs. China (10:30 a.m.; 8:30 p.m. en Panamá)

Panamá vs. China (10:30 a.m.; 8:30 p.m. en Panamá) Después de la ronda regular, la Super Ronda será del 11 al 13 de septiembre, y los juegos por medallas el 14.

Información general

El torneo comenzó en 1981 en Estados Unidos bajo el nombre Campeonato Mundial Juvenil de Béisbol, organizado por la Federación Internacional de Béisbol (IBAF). Desde 2012 se conoce formalmente como U‑18 Baseball World Cup y está bajo la organización de la WBSC (World Baseball Softball Confederation), entidad surgida tras la fusión de la IBAF y la Federación Internacional de Sóftbol.

Es el evento juvenil más prestigioso de béisbol, cuyos resultados impactan el ranking mundial de la WBSC.

Formato

Participan 12 selecciones , divididas en dos grupos de 6 .

, divididas en . Fase de grupos : todos contra todos dentro del grupo. Los tres mejores de cada grupo avanzan a la Super Ronda , donde juegan contra los tres mejores del otro grupo (conservando resultados contra rivales ya enfrentados).

: todos contra todos dentro del grupo. Los tres mejores de cada grupo avanzan a la , donde juegan contra los tres mejores del otro grupo (conservando resultados contra rivales ya enfrentados). Los tres equipos restantes compiten en una Ronda de Consolación para definir del séptimo al duodécimo lugar.

La final por la medalla de oro enfrenta a los dos primeros de la Super Ronda, mientras que el partido por el bronce enfrenta a los tercero y cuarto puestos.

