Mundial de béisbol U18 | La selección de Panamá llegó a territorio japonés para encarar el torneo

Selección panameña U18 de béisbol escala en Tokio rumbo al Mundial de Okinawa con la mira puesta en ganar una medalla.

Panamá/La selección nacional U18 tocó tierra nipona en la mañana de Japón, a eso de las 6:50 a.m., siendo en Panamá las 4:50 de la tarde, y ahora hace una escala en Tokio de 3 horas, para abordar un avión que los traslade a la ciudad de Okinawa, sede del Campeonato Mundial de Béisbol.

La selección U18 partió de México y tras un recorrido de 14 horas, el equipo llegó con bien y con muchas ilusiones de conquistar una medalla en el Campeonato que organiza la World Baseball & Softball Confederations (WBSC), a partir del 5 de septiembre cuando enfrente a USA en el Cellular Field Naha.

“Gracias a Dios llegamos bien, un poco cansados pero es parte del viaje. Estamos atravesando el proceso de migración aquí en Tokio para dentro de cuatro horas tomar otro vuelo hacia Okinawa”, comentó Apolinar Sevillano, Gerente de la Delegación panameña.

La salida hacia Okinawa está programada para las 11:25 a.m. de Tokio, siendo en Panamá, 9:25 p.m. de esta noche.

La selección nacional partió la tarde de este lunes en su recorrido a México y luego a Tokio, para lo que será su participación número 16 desde 1984, en el registro de la WBSC e IBAF.

Panamá debuta la noche de este jueves 4 de septiembre a las 8:30 p.m. hora panameña, en Japón siendo exactamente las 10:30 de la mañana, pero del viernes 5 de septiembre y por Panamá se ha anunciado al izquierdo José Serva.

Con infromación de Fedebeis.

¡Conoce todo sobre el Mundial de Béisbol Sub-18 WBSC 2025 en Japón!

La XXXII Copa Mundial de Béisbol Sub-18, organizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), se perfila como un evento lleno de talento joven, emoción y pasión por el béisbol.

📅 Fechas y sedes

El torneo se disputará del 5 al 14 de septiembre de 2025 en Naha e Itoman, en la Prefectura de Okinawa, Japón. Los escenarios principales serán el Estadio Celular de Okinawa (15,000 espectadores) y el Estadio Nishizaki (12,000 espectadores).

⚾ Selecciones participantes

Un total de 12 equipos competirán en dos grupos:

Grupo A : Japón (Nº 1 del ranking), Corea (Nº 4), Puerto Rico (Nº 7), Cuba (Nº 12), Italia (Nº 14), Sudáfrica (Nº 26).

: (Nº 1 del ranking), (Nº 4), (Nº 7), (Nº 12), (Nº 14), (Nº 26). Grupo B: Chinese Taipei (Nº 2), Estados Unidos (Nº 3), Panamá (Nº 9), Australia (Nº 10), Alemania (Nº 18), China (Nº 19).

🏆 Formato del torneo

Los equipos disputarán una ronda inicial por grupos. Los tres mejores de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda, donde se definirán a los finalistas. La gran final está programada para el 14 de septiembre.

🌟 Un torneo especial

El Mundial Sub-18 es una vitrina de futuras estrellas: figuras como Leonardo Seminati (Cincinnati Reds) o Yu-Min Lin han brillado en ediciones anteriores.

En cuanto al palmarés, Cuba lidera con 11 títulos, seguida de cerca por Estados Unidos con 10 campeonatos. El anfitrión Japón buscará su segundo trofeo, tras coronarse en 2015.

Además, la sede aporta un marco único: Okinawa, cuna del karate y con una historia que se remonta a más de 36,500 años, será el escenario ideal para esta fiesta mundial del béisbol juvenil.

