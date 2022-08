Expectativa entre los Padres a evolución de Tatis Jr.

El dominicano Fernando Tatis Jr. comenzó el sábado su asignación de rehabilitación en las ligas menores con Doble-A San Antonio, yéndose de 2-0 con un par de bases por bolas como bateador designado. El domingo, vio acción en el campo corto por primera vez, jugando cinco entradas a la defensa mientras se iba de 3-0 en el plato.

Los Padres no han querido poner una fecha de regreso para Tatis y, entendiblemente, están procediendo con cautela. Tatis no ha jugado en las Mayores esta temporada, después de someterse a una cirugía para reparar un hueso fracturado de la muñeca izquierda del 16 de marzo.

"La parte que preocupa a uno es que no tuvo entrenamientos de primavera y no ha podido hacer mucho antes de esto", dijo Melvin. "Realmente no había nada que pudiera hacer, más allá de poner sus piernas y su brazo a tono, así que veremos cómo va todo".

Dicho eso, Melvin estuvo más cerca que nunca de poner una fecha para la vuelta del bateador derecho, indicando que el club esperaba que estuviese de regreso “a mediados de agosto”, sin entrar en mayores detalles. Sobra decir que los Padres se beneficiarían del bate de Tatis en su alineación.

"Lo queremos ahí por el mayor tiempo posible, porque tiene un gran impacto y es uno de los mejores jugadores que hay", añadió Melvin. "Lo iremos monitoreando todos los días para ver cómo se siente".

Texto: MLB.com