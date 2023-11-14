MLB: ¡Luto! Fallece el dueño de los Padres de San Diego

Peter Seidler, quien era el dueño de los Padres de San Diego desde el año 2020, falleció este martes a la edad de 63 años. Esto lo anunció la propia organización en sus redes sociales.

"Hoy, nuestro amor y oraciones están con la familia de Peter mientras está de luto por el fallecimiento de un extraordinario esposo, padre, hijo, hermano, tío y amigo. Peter fue un hombre generoso y bondadoso dedicado a su esposa, hijos y demás familia. También consistentemente mostró una gran compasión, especialmente para los menores afortunados", manifestó Erik Greupner a la agencia de noticias AP.

Las causas de la muerte de Seidler no han sido reveladas. Durante su vida, el propietario de los Padres superó dos veces el cáncer y en agosto de este año se sometió a un procedimiento médico, del que no se dieron a conocer los detalles y que fue anunciado por la organización en septiembre. Eso le impidió acudir a los partidos del equipo por el resto de la temporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas.

En el 2012, Seidler fue parte de un grupo de inversionistas que se apropió de los Padres. Posteriormente, en el año 2020, compró las acciones mayoritarias del otrora presidente ejecutivo Ron Fowler.

Como dueño de los Padres, Seidler estuvo vinculado en la contratación de peloteros estelares con grandes salarios como por ejemplo Manny Machado y Xander Bogaerts. Aunque fue cuestionado por los resultados que traería ese tipo de estrategia, él argumentaba que lo hacía para darle un título de Serie Mundial a la ciudad de San Diego.

"Me pregunto si el desfile será en tierra o sobre el agua, o ambos", comentaba en relación a la celebración tradicional que se da a los campeones.

"Peter creció en una familia de béisbol y su amor por el juego era evidente en toda su vida. Se sentía orgulloso de ser dueño de los Padres y darle a San Diego una franquicia de la que sentirse orgullosos", expresó el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, quien se mostró triste por el fallecimiento del propietario.

Seidler es parte de la tercera generación de la familia O'Malley quienes fueron dueños de los Dodgers desde su etapa en Brooklyn y en su establecimiento en Los Ángeles.

Los Padres tienen previsto abrir las puertas de su estadio, el Petco Park, para los fanáticos que quieran homenajear a Seidler.